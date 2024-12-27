Он отметил, что многим молодым женщинам возможно, будет трудно найти вторую половинку среди сверстников.

В Украине все больше случаев, когда родители пытаются вывезти за границу детей-мальчиков, которым меньше 18 лет, из-за риска их призыва на фронт в будущем. В то же время, как отмечает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк в комментарии РБК-Украина, конкретных масштабов такого явления никто не знает.

"По данным Госпогранслужбы, на 200 тысяч человек в этом году по сравнению с прошлым увеличилась разница между количеством выездов и въездов с начала полномасштабной войны. Но мы не можем точно сказать, какая часть из них - это юноши предпризывного возраста. Они же выезжают не сами, а с родителями", - пояснил он.

Он также пояснил, что как следствие - половое распределение населения в возрасте 17 лет, а также первых лет совершеннолетия изменится - будет иметь место значительное преимущество женщин. Это будет дополнительный удар по демографическому развитию, хоть и не такой серьезный, как массовый выезд в первые месяцы войны.

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"Возможно, будут складываться определенные проблемы на брачном рынке - многим молодым женщинам будет трудно найти вторую половинку среди сверстников. Но здесь есть другой нюанс - среди старших людей наоборот больше выехали женщины, а мужчины остаются в Украине. Поэтому может сложиться по-разному", - отмечает эксперт.

Он также отметил, что исследования относительно намерений возвращения людей из-за границы недостаточно достоверны.

"В таких исследованиях люди дают ответ на вопрос, учитывая ситуацию по состоянию на сейчас. И, потом, все может измениться. Кто-то сейчас получает социальную помощь и у него на подсознании сидит мысль, что так будет всегда, и не хочет возвращаться. Другие, наоборот, хотят возвращаться, потому что что-то у них не складывается. Но когда уже придет время определяться, люди могут принять совсем другое решение", - рассказал эксперт.

Демографическая ситуация в Украине

Ранее Позняк отмечал, что количество украинцев, которые вернутся из-за границы после окончания войны, будет зависеть от того, по какому сценарию она завершится. Если действительно будут серьезные гарантии, и возвращение по крайней мере части территории, которую оккупировала Россия, то, по его прогнозу, около половины может вернуться.

Сколько людей проживает в Украине по состоянию на 2024 год, точно не знает никто, поскольку это сложно посчитать, однако по ориентировочным подсчетам, речь идет о чуть более 34 миллионов человек.

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