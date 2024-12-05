По словам эксперта, демографический кризис в Украине начался еще до войны, поэтому его не так просто остановить.

Сейчас в Украине официально работает 9 миллионов человек. В то же время, когда российские оккупанты не захватили Крым, а Украина контролировала Донбасс, работало около 18 млн человек. Об этом заявил ведущий эксперт рынка труда Сергей Марченко в интервью "Украинскому радио", отвечая на вопрос о том, как можно поощрить украинцев к труду, ведь по данным Минэкономики, в стране пока не работает 8 млн человек.

"У меня есть большие вопросы к цифре в 8 млн нетрудоустроенных. Сейчас в Украине официально работает около 9 млн человек. На пике, когда еще не был аннексирован Крым, когда Украина контролировала весь Донбасс, в Украине было около 18 млн человек, которые работали. Если к 9 добавить 8, получается 17. Это почти та же цифра, что была с Крымом и Донбассом", - подчеркнул он.

По словам эксперта, стоит помнить, что в Крыму и на Донбассе в то время проживало примерно 5-6 млн человек, которые сейчас не находятся на территории, подконтрольной Украине.

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"Поэтому такая цифра выглядит несколько завышенной. Как возвращать этих людей? Очень просто. Нужно создать такие условия для бизнеса, чтобы он не уходил в тень и платил налоги. У нас давно уже демографический кризис, который начался еще до начала войны и его так просто не остановишь. Конечно война только усилила все эти тенденции", - подчеркнул Марченко.

Он, ссылаясь на различные данные, отметил, что около 5-6 млн украинцев сейчас находятся за границей в статусе беженцев.

"Очень часто это именно экономически активное население - женщины 30-40 лет, которые могли бы работать. Часть из них до сих пор работает в украинской экономике удаленно. Но здесь есть вопрос: платят ли они налоги, или они работают на устных договоренностях с работодателем. Мы как рекрутеры видим снижение требований от работодателей к кандидатам. Сейчас главное, чтобы кандидат был плюс-минус адекватный. А всему остальному работодатели готовы обучать", - отметил эксперт.

Демографический кризис в Украине - последние новости

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что население Украины до 2051 года может еще уменьшиться до 25,2 млн человек. Поэтому он отметил, что в Украине следует усилить информирование граждан о возможностях государственных медицинских гарантий и усовершенствовать законодательство о биологическом отцовстве.

В то же время заслуженный врач Украины Ольга Богомолец отметила, что украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет. По ее словам, в нашем государстве сейчас продолжается безумное, катастрофическое увеличение смертности и уменьшение рождаемости.

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