Нардеп Лерос подал в НАБУ заявление против Комарницкого о хищении бюджета столицы

Депутат заявляет, что к нему попала флешка с данными из компьютера Комарницкого, на которой содержатся доказательства противоправной деятельности десятков чиновников.

Народный депутат от «Слуги народа» Гео Лерос подал в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление в отношении застройщика Дениса Комарницкого и других должностных лиц, которых он обвиняет в хищении бюджетных средств столицы.

Читайте такжеВ Киеве СБУ проводит обыск в офисе, который связан с нардепом Столаром (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам возле здания НАБУ.

Лерос напомнил, что Комарницкий был причастен к коррупционным делам еще во времена экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

"Но на сегодняшний день произошла некая реинкарнация господина Комарницкого при содействии народного депутата Николая Тищенко и других людей, которые сейчас у власти в столице. Существует некая компания "Екобудтрейд", которая получает подряды на строительство Подольско-Воскресенского моста. За полгода эта компания получила 1,167 млрд грн и, по моей информации, около 30% от этой суммы в виде наличности идет в карманы людям, которые стоят за этой компанией. Это Денис Комарницкий, господин Кучер, господин Микитась и сестра народного депутата Тищенко вместе со своим мужем Германом Блиновым", - отметил Лерос.

Также он рассказал еще о некоторых фактах, которые, по его убеждению, свидетельствуют о коррупционных действиях должностных лиц: 31 октября прошлого года следователи СБУ провели обыск в офисе Комарницкого, в помещении были обнаружены "следы поспешного уничтожения документов".

Далее назвал с десяток компаний, к деятельности которых причастен Комарницкий. "Сейчас Комарницкий курирует в городе строительную отрасль, медицинскую, земельную, энергетическую", - сказал депутат.

Кроме того, он отметил, что принес в НАБУ флешку с информацией из компьютера Комарницкого, на которой содержатся доказательства его противоправных действий. "У меня есть флешка с копией данных с компьютера Комарницкого. На этой флешке все доказательства того, что я сказал, там - схемы по распределению средств, кто их получает, через какие компании, кто из ключевых чиновников отвечает за те или иные схемы. Это десятки компаний, десятки топ-чиновников. Это суммы на многие миллиарды гривен", - заявил депутат.

Вместе с тем он не стал разглашать, каким образом в его руки попала копия данных с компьютера Комарницкого.

Как сообщал УНИАН, 28 мая стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики просит правоохранительные органы разобраться с вопросом перехода территорий двух государственных киностудий - "Укркинохроника" и "Национальная кинематека" - в частные руки.

По словам председателя комитета Александра Ткаченко (фракция "Слуга народа"), "есть все основания считать, что мы знаем реального интересанта застройки территории "Укркинохроники" под новые высотки. Это известный в узких кругах в Киеве застройщик – господин Денис Комарницкий".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram