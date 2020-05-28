Застройка территорий украинских киностудий: в Раде требуют реакции правоохранителей

Народные депутаты хотят добиться возвращения киностудий "Укркинохроника" и "Национальная кинематека" в госсобственность.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики просит правоохранительные органы разобраться с вопросом перехода территорий двух государственных киностудий - «Укркинохроника" и "Национальная кинематека" - в частные руки.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь на брифинге о состоянии функционирования двух государственных киностудий по результатам заседания рабочей группы с участием народных депутатов, правоохранительных органов, Министерства культуры, Государственного агентства по вопросам кино и Министерства юстиции.

Председатель Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") заявил: "Мы пытались разобраться в ситуации, каким образом стало возможным, что территории этих двух государственных киностудий стали теперь собственностью частных лиц. Подчеркну: статус киностудий не изменялся - он государственный".

В связи с этим, по его словам, было принято решение о создании рабочей группы из представителей Минкульта, Минюста и Национальной полиции, чтобы определить, какими шагами двигаться дальше и досконально разобраться в этой ситуации, а также предложить план действий по возвращению территорий этих киностудий в государственную собственность.

"Также нам стало известно, что по решению Минкульта будет проведено служебное расследование в отношении неудовлетворительного состояния дел на «Укркинохронике», а директор "Укркинохроники" госпожа Алина Хорошилова будет отстранена от занимаемой должности", - отметил Ткаченко.

Отдельно он обратил внимание, что 27 мая ряд СМИ сообщили определенную информацию от руководства "Укркинохроники" о якобы рейдерской атаке на предприятие.

"Ответ достаточно прост: кто громче кричит: "Держи вора!" - вопрос в них. Если это так, то иначе тогда бы не было расследования, которое назначает Минкульт, иначе сама директор не просила бы выделить территорию под застройку, иначе она обратила бы внимание на то, что за 16 лет по инвестиционным соглашениям было передано лишь 4 миллиона гривен (с 2004 года). Я уже молчу о том, в каком состоянии, собственно, сейчас находится кинохроника, так же, как и пленки, которые находятся на территории студии", - сказал Ткаченко.

В свою очередь, председатель подкомитета ВР в сфере кинематографа и рекламы Павел Сушко (фракция "Слуга народа") сообщил, что в 2004 году руководство киностудии заключило инвестиционный договор с акционерным обществом "Зодческая Диадема", а руководитель киностудии обращалась в Киевсовет о выделении территории для застройки.

"Надо проверить правоохранительным органам основания для заключения договора между компанией "Зодческая Диадема" и государственным предприятием "Укркинохроника", на каких основаниях, за долги... Например, "Укркинохроника" обращается в Госкино, привлекается к питчингу, выигрывает средства на съемки фильма, фильм не снимает, и так загоняет себя еще в долги, инвестор платит эти долги, и тем самым получает территорию", - подчеркнул Сушко.

Как сказал Ткаченко, "также нам стало известно, и очевидно, что в ближайшее время мы об этом сообщим отдельно, и есть все основания полагать, что мы знаем реального интересанта застройки территории "Укркинохроники" под новые высотки. Это известный в узких кругах в Киеве застройщик - господин Денис Комарницкий".

По мнению Ткаченко, если действительно за этим стоит Комарницкий, то эта история связана с политикой.

"На самом деле речь идет о еще не начатой кампании по выборам в Киеве и, возможно, влиянии на ситуацию с праймериз", - сказал Ткаченко (УНИАН: 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя).

Как заявил Ткаченко, точка зрения всех членов парламентского комитета по поводу двух киностудий единодушна. "Мы хотели разобраться и наказать рейдеров государственных киностудий", - сказал он.

В свою очередь, Сушко сообщил, что в результате неэффективного управления происходит потеря зданий и территорий государственных киностудий.

По его словам, комитет провел выездное заседание на киностудии, и, хотя много ответов не получил, было выяснено очень много фактов, "которые говорят нам, что здесь может быть состав преступления в результате деятельности или бездействия должностных лиц".

Сушко сообщил, что правоохранительным органам было направлено соответствующее обращение, чтобы они разобрались, и если есть основания - то открыли уголовные производства.

"Наша задача, комитета, - взять это под контроль, вернуть государственное имущество государству, киносообществу, и киностудии должны заниматься кинопроизводством. Мы будем стоять на защите этих киностудий", - заявил Сушко.

По мнению Ткаченко, есть все основания открыть уголовные производства.

Он сообщил, что в понедельник, 1 июня, состоится телефонная конференция с участием Национальной полиции, Министерства юстиции и Министерства культуры, и полиция должна предложить дальнейший порядок действий. "Соответствующие обращения, и в том числе, возможно, в ГБР, мы сегодня подготовим. Очевидно, что мы на такое обращение рассчитываем и от Минкульта", - сказал Ткаченко.

Комментируя состояние дел в "Национальной кинематике", Сушко сказал, что Верховная Рада внесла изменения в закон о поддержке кинематографии, согласно которым государственные киностудии в течение 20 лет не могут быть перепрофилированы на другую деятельность. "Но кинематика провела аукцион, и распродала территории и здания как раз в 2019 году - перед принятием этого закона", - сказал он.

Ткаченко уточнил, что было "реализовано" около 3,5 га территории "Национальной кинематики", а по "Укркинохронике" примерно 2 га земли "фактически было отправлено под застройку".

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