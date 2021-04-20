Главного консультанта департамента по вопросам гуманитарной политики Офиса президента обвиняют в нападении на 12-летнюю девочку.
Читайте такжеСтало известно, как в условиях карантина будут праздновать Пасху во ЛьвовеОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Анна Маляревич заявила, что сосед напал на её 12-летнюю дочь на детской площадке.
По её словам, девочка играла с подругами, когда мужчина схватил ее за куртку и начал на нее кричать.
Сам Александр Гонтарук говорит, что разнимал детей и защищал 8-летнего сына от нападения. Выяснилось, что мужчина работает в Офисе президента.
Он уверяет, что его 8-летнего сына начали оскорблять. Мужчина признает, что после этого трепал девочку, но говорит, что в этот момент просил ее прекратить травлю сына и грозился вызвать полицию.
Мать девочки поступок соседа называет нападением и заявляет, что на видео запечатлена игра детей. Обе семьи обратились в полицию.
Отмечается, что перед выходом сюжета в эфир обе стороны конфликта сообщили ТСН, что смогли все решить между собой.
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