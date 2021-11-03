Акцию "антивакцинаторов" в столице Савченко назвала мирной и адекватной.

На митинг "антивакцинаторов" в Киеве под зданием Верховной Рады пришла экс-нардеп Надежда Савченко.

Она заявила, что поддерживает акцию, сообщает "Страна" и публикует видео.

Савченко убеждена, что государство нарушает права человека: право на работу, на образование.

Читайте такжеНадежде Савченко и ее сестре сообщили о подозрении за фейковый COVID-сертификат"Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены, нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная", - сказала Савченко.

Также бывшая народная избранница говорит, что она и ее сестра не использовали поддельный сертификат о вакцинации.

"Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали, не покупали и не использовали", - заявила Надежда.

Напомним, 3 ноября в центре Киева проходит акция противников обязательной вакцинации. Участники мероприятия, в частности, заблокировали движение в правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, 22 октября Савченко и ее сестру "поймали" в аэропорту "Борисполь" с поддельными сертификатами о вакцинации.

По факту использования поддельных документов было начато уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Савченко сообщили о подозрении.

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Автор: Ольга Робейко