Граждан Украины, которые, убегая от российской агрессии, направляются к границе с государствами Европы, просят выбирать другие направления выезда, помимо Львовской области.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.
"Сейчас наиболее перегруженной является Львовская область. Люди стоят в километровых очередях по меньшей мере по 20 часов. Уважаемые граждане, на других пунктах пропуска гораздо свободнее! Разгрузите дороги и сэкономьте свое время. Выберите для проезда другие направления", – говорится в сообщении.
По состоянию на сейчас ситуация с очередями на подъездах к пунктам пропуска следующая:
- Республика Польша:
"Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Устилуг" - 150 л/а, 0 пешеходов;
"Угринов" - 800 л/а, 100 пешеходов;
"Рава-Русская" - 500 л/а, 0 пешеходов;
"Грушев" - 700 л/а, 200 пешеходов;
"Смильница" - 500 л/а, 50 пешеходов;
"Краковец" - 1000 л/а, 800 пешеходов;
"Шегини" - 700 л/а, 0 пешеходов.
- Словацкая Республика:
"Малый Березный" - 60 л/а, 0 пешеходов;
"Ужгород" - 50 л/а, 120 пешеходов.
"Малые Селменцы" - 15 пешеходов.
- Венгрия:
"Тиса" - 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Дзвинкове" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Лужанка" - 30 л/а, 0 пешеходов;
"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов.
- Румыния:
"Дьяково" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Порубное" - 300 л/а, 0 пешеходов.
- Республика Молдова:
"Мамалыга" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Кельменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Росошаны" - 0 л/а, 0 пешеходов;
"Сокиряны" - 0 л/а, 0 пешеходов
"Могилев-Подольский" - 27 л/а, 10 пешеходов.
"Бронница" - 16 л/а, 12 пешеходов
При этом в полиции напомнили о необходимости соблюдения четких инструкций на блок-постах ради собственной же безопасности.
Как сообщал УНИАН, по данным ООН, Украину могли уже покинуть 1,5 миллиона беженцев.