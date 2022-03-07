Сейчас наиболее перегруженной является Львовская область, где люди стоят в километровых очередях минимум по 20 часов.

Граждан Украины, которые, убегая от российской агрессии, направляются к границе с государствами Европы, просят выбирать другие направления выезда, помимо Львовской области.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

"Сейчас наиболее перегруженной является Львовская область. Люди стоят в километровых очередях по меньшей мере по 20 часов. Уважаемые граждане, на других пунктах пропуска гораздо свободнее! Разгрузите дороги и сэкономьте свое время. Выберите для проезда другие направления", – говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас ситуация с очередями на подъездах к пунктам пропуска следующая:

Республика Польша:

"Ягодин" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Устилуг" - 150 л/а, 0 пешеходов;

"Угринов" - 800 л/а, 100 пешеходов;

"Рава-Русская" - 500 л/а, 0 пешеходов;

"Грушев" - 700 л/а, 200 пешеходов;

"Смильница" - 500 л/а, 50 пешеходов;

"Краковец" - 1000 л/а, 800 пешеходов;

"Шегини" - 700 л/а, 0 пешеходов.

Словацкая Республика:

"Малый Березный" - 60 л/а, 0 пешеходов;

"Ужгород" - 50 л/а, 120 пешеходов.

"Малые Селменцы" - 15 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" - 0 л/а (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинкове" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Лужанка" - 30 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Дьяково" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 300 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 пешеходов

"Могилев-Подольский" - 27 л/а, 10 пешеходов.

"Бронница" - 16 л/а, 12 пешеходов

При этом в полиции напомнили о необходимости соблюдения четких инструкций на блок-постах ради собственной же безопасности.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, Украину могли уже покинуть 1,5 миллиона беженцев.