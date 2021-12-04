Также в госбюджете на следующий год на 30,7% предусмотрено увеличение расходов на выплаты стипендий ученикам профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального и высшего образования.

На зарплаты педагогам в госбюджете-2022 предусмотрено 108 млрд грн.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, комментируя образовательные показатели госбюджета на 2022 год, принятого 2 декабря, информирует пресс-служба МОН.

"Одним из ключевых наших заданий остается создание достойных условий работы для педагогов, и уже в 2022 году общий объем образовательной субвенции, которая используется для выплаты заработных плат, составляет 108 млрд грн, что на 8,8% больше, чем в 2021 году", – отметил Шкарлет.

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Министр сообщил, что на обеспечение современного и доступного общего среднего образования размер субвенции на следующий год увеличен на 10,6%. Этот вопрос был одним из самых дискуссионных, но команда МОН продолжает работу по совершенствованию реформы "Новая украинская школа" и исправлению допущенных на старте проекта просчетов.

Учебно-практические центры современного профессионального и профессионально-технического образования. Увеличение размера субвенции на их развитие составляет 66,7%. Средства будут направлены и на формирование современных материально-технических образовательных баз, поскольку они являются необходимой составляющей появления в Украине конкурентоспособных специалистов рабочих профессий.

Отдельно Шкарлет добавил, что МОН в этом году инициировало усовершенствование формулы распределения образовательной субвенции между местными бюджетами, а также отметил, что бюджетом на следующий год предусмотрено увеличение расходов на 30,7%, которые будут направлены на выплаты академических стипендий ученикам профтехов, студентам, аспирантам, докторантам учреждений профессионального и высшего образования.

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Автор: Виктория Токарева