В Ужгороде на Закарпатье после кесарева сечения, умерла 29-летняя жительница села Долгое.
Читайте такжеВ Ровненской области умерли роженица, у которой был коронавирус, и младенецКак сообщает ИА «Закарпатский Диалог», это был второй ребенок девушки.
По словам мужа умершей, 16 февраля он привез жену в Иршавскую районную больницу. Их перенаправили в областную больницу, где взяли биоматериал на ПЦР-тестирование и установили диагноз COVID-19. Именно здесь роженица провела последние две недели своей жизни.
Несколько дней назад девушке сделали кесарево сечение. Ребенок родился живым, а вот 29-летняя роженица так и не пришла в себя после наркоза. Она умерла вечером, 1 марта.
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