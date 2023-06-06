Под запрет должна попасть УПЦ Московского патриархата.

Черниговский областной совет просит запретить деятельность в Украине российской церкви, ее структурных подразделений и зависимых организаций. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к президенту, правительству и парламенту депутаты Черниговского совета приняли сегодня во время очередного сессионного заседания.

Согласно документу, агрессия РФ против Украины с 2014 года ведется с применением вооруженных сил государства-агрессора, а также средств пропаганды и многочисленных манипуляций.

"Московская церковь занимает видное место среди инструментов агрессии как через непосредственную коллаборацию - преступное сотрудничество священнослужителей с оккупантами, так и распространение нарративов врага, содействие вражде среди украинцев, оправдание российской агрессии и препятствование объединению украинских православных", - отмечается в обращении. Также упоминаются случаи прославления "русского мира" и русского оружия священниками.

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Как прокомментировала УНИАН инициатор обращения, депутат Черниговского облсовета Юлия Заика, даже международные документы позволяют ограничивать деятельность религиозных организаций в случаях угрозы национальной безопасности страны. "И сегодня у нас именно такой случай. Запрет Московского патриархата - это не вопрос веры, это вопрос распространения калоборации, манипуляции врагом и предательства. Мы должны объяснить общинам, верующим, что никто не забирает веру и церковь. Мы работаем на защите интересов и безопасности Украины", - подчеркнула она.

Запрет УПЦ МП в Украине

1 декабря 2022 года Зеленский заявил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций. Понятно, что речь идет об УПЦ МП.

В начале 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о запрете деятельности в Украине связанных с Россией религиозных организаций.

На сегодня этот запрет не принят парламентом, но на уровне облсоветов голосуют за такое решение. Недавно на такой шаг пошли депутаты Закарпатского облсовета.

Также в контексте запрета УПЦ МП стоит упомянуть и Киеву-Печерскую лавру, из которой никак не могут выселить представителей церкви Московского патриархата, несмотря на законность таких оснований. Напомним, что после ряда обысков у представителей УПЦ МП находили материалы пророссийского характера.

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