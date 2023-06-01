Запрет поддержали депутаты Закарпатского облсовета.

Депутаты Закарпатского областного совета сегодня приняли решение о запрете деятельности на территории региона религиозных организаций, связанных с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, за решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области" проголосовали 47 из 51 присутствующего в зале депутата.

В решении говорится о запрете на территории Закарпатской области деятельности религиозных, церковных, общественных и других организаций, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессором Российской Федерацией.

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К запрету в решении депутаты добавили пункт, которым рекомендуют правоохранителям быстро реагировать на выявление фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.

Как уточнили в Закарпатской областной военной администрации, сейчас на территории региона действуют около 600 религиозных общин Украинской православной церкви Московского патриархата, примерно 100 общин Православной церкви Украины и других православных церквей, 470 греко-католических общин.

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1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

В январе этого года правительство зарегистрировало в парламенте законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

Пока запрет не утвержден парламентом, облсоветы голосуют за такие решения самостоятельно. В частности, это произошло преимущественно в западных областях – Ривненской, Хмельницкой, Волынской и Черновицкой.

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