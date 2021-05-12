В Военно-морских силах считают, что ракетное оружие должно стать основным сдерживающим фактором в море на защите страны от врагов.

Командующий Военно-морскими силами Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявляет о планах до 2025 года создать три дивизиона береговых мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Неижпапа сказал во время выступления в рамках всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве.

«Основным сдерживающим фактором в море должно стать ракетное оружие, которое уже сейчас будет поступать в Военно-морские силы», - заявил Неижпапа.

«Один из приоритетов, который мы предполагаем, - это обретение корабельным составом так называемых ударных возможностей корабельного состава за счет закупки и строительства ракетных катеров и корветов. Второе направление не менее важное - это обретение противоминных возможностей Военно-морских сил за счет закупки противоминных кораблей и противоминных комплексов и беспилотных систем. Третий приоритет, который мы ставим перед собой, - это конечно обретения наших патрульных возможностей, которые сейчас мы уже почти имеем для защиты национальных интересов в мирное время», - сказал Неижпапа.

Говоря о береговых ракетных войсках, в прошлом году на вооружение ВМС поступил образец военной техники - ракетный комплекс берегового базирования "Нептун". "Этот ракетный комплекс способен уничтожать надводные цели противника на расстоянии более 200 км. В настоящее время личный состав осуществил уже подготовку на учебном боевом образце техники и в этом году в составе Военно-морских сил будет иметь первый дивизион берегового ракетного комплекса "Нептун". В дальнейшем, до 2025 года, мы планируем иметь три таких дивизиона, которые будут способны уничтожать надводные цели как в Азовской, так и Черноморской операционной зоне", - заявил Неижпапа.

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Также он подчеркнул важность ситуационной осведомленности относительно нахождения противника в любое время суток.

"Кабинетом министров принято решение об утверждении концепции программы единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки. На сегодняшний день эта программа проходит внешнее согласование с другими министерствами, и я предвижу в ближайшие два месяца принятие этой программы", - сказал Неижпапа.

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Автор: Виталий Саенко