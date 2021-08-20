Сейчас спасенные дети находятся в реанимации.

На Николаевщине женщина вынесла с пожара троих соседских детей.

Как говорится в сюжете ТСН, возгорание произошло в одноэтажном многоквартирном доме. Его жители, почуяв запах дыма, бросились на улицу. Одна из женщин, увидев, что горит квартира молодой семьи с маленькими детьми, выбила дверь и спасла детвору. Там находились две пятилетние девочки-близняшки и их трехлетняя сестренка. Дети были без сознания, но дышали.

Позже выяснилось, что во время пожара они были дома одни: отец на работе, мать вышла по делам.

Сейчас рассматриваются две версии пожара: загорелась проводка возле телевизора или же пожар спровоцировали сами дети - по всей комнате были разбросаны спички. Все трое спасенных детей сейчас находятся в реанимации.

"Вырвала я ту дверь, вижу - дите лежит так. Я к нему, а оно как тряпочка. Схватила, вынесла", - рассказывает женщина о спасении детей.

Как ранее сообщал УНИАН, в Запорожье двухлетняя девочка пыталась найти маму и едва не выпала из открытого окна квартиры на втором этаже. Опасность вовремя заметил проходивший мимо дома боец Национальной гвардии. Он мгновенно схватился за кондиционер, добрался до окна, где стоял ребенок, и спас его от падения. Кроме нее, в квартире находилась ее младшая сестренка. Сначала правоохранители разыскали их дедушку, а потом и родителей.

Автор: Юрий Годован