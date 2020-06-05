В Харьковской области задержана женщина при попытке отправки в "ДНР" лекарств

Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого «минздрава ДНР» на необходимые им медсредства, закупала их в аптеках и у контрафактных производителей и отправляла в качестве гуманитарной помощи.

В Харьковской области правоохранители задержали местную жительницу, которая занималась незаконными поставками лекарств и защитных медицинских средств в так называемую «ДНР».

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Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. По версии следствия органов безопасности, местная жительница организовала поставки продукции во временно оккупированные районы Донецкой области в адрес структурных подразделений так называемого «министерства здравоохранения ДНР».

«Злоумышленница получала заказы от представителей так называемого «минздрава ДНР» на необходимые им медицинские средства. Она закупала их в официальных аптечных сетях и у контрафактных производителей в Харьковской области, после чего переправляла к линии разграничения под видом гуманитарной помощи. Затем лекарственные средства мелкими партиями курьеры перевозили на временно оккупированные территории», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в Харькове при попытке отправки очередной партии медицинской продукции. Правоохранители изъяли лекарственные средства, защитные маски, медицинские материалы и средства дезинфекции.

Сейчас решается вопрос о сообщении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса ("финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины").

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия для проверки возможной причастности производителей и поставщиков медицинской продукции, в том числе контрафактной, к фактам финансирования сепаратизма.

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