"Назад в 90-е": в магазинах "ДНР" начали продавать "питьевой спирт" (фото)

Цена обычного литра спирта из аптеки, но с красивой наклейкой составляет 380 российских рублей.

На оккупированной территори Донецкой области в магазинах в алкогольных отделах продают «питьевой этиловый спирт».

Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

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Местные жители в соцсетях сообщают, что такой спирт стоит недешево.

«В магазинах ДНР, в отделах алкоголя начали продавать чистый этиловый спирт производства ДНР с украинским штрих-кодом. Цена обычного литра спирта из аптеки, но с красивой наклейкой составляет 380 руб. (161 грн по местному курсу)», – пишет автор поста.

Автор утверждает, что спирт куплен в магазине. На опубликованных фото видно, что объем бутылки составляет 1 куб. дм, также на этикетке указано, что алкогольная продукция изготовлена в «ДНР». В то же время, первые цифры штрих-кода – 482 – говорят о том, что продукт произведен в Украине.

Как сообщал УНИАН, в одном из магазинов оккупированного Луганска обнаружили апельсины с забавным ценником. Сам товар называется "Апельсины Египет", однако на ценнике указано, что они "сделаны в "ЛНР".