Законопроект Порошенко об адвокатуре оказался похожим на "УПК" самопровозглашенной "ДНР"

Некоторые положения законопроекта президента №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" практически идентичны "законодательству" самопровозглашенной "ДНР".

Известный адвокат нашел совпадения в президентском законопроекте №9055 с "законодательной базой" самопровозглашенной "ДНР".

"Что побудило так срочно вносить законопроект 9055 в Верховную Раду и осуществлять "реформу адвокатуры"? Ответ найден. И заключается он в том, что в соответствующем институте, к которому так фактически стремятся некоторые, но на людях говорят обратное, произошли события, которые будут весомее и более впечатляющими по результатам чем парады и салюты. Это полностью уничтоженная и полностью «обезоруженная» адвокатура», — написал на своей странице в сети facebook адвокат Игорь Колесников.

Он отметил, что некоторые положения законопроекта президента №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" практически идентичны "законодательству" самопровозглашенной "ДНР". Колесников отмечает, что мало чем отличаются такие статьи, которые касаются оснований для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, а также виды и сроки дисциплинарных взысканий, которые могут налагаться на правозащитников.

"Единственное, что не позволило так же как в ДНР предложить такие же редакции соответствующих норм, как в приведенном кодексе ДНР, это то, что в Украине адвокатов значительно больше, и мировое сообщество имеет определенное влияние на эту власть, а такие деспотические и дерзкие нормы вызовут, в первую очередь, гнев европейских стран и США, а потому решили пойти мошенническим путем и распылить определенные положения в различных законах, различных статьях, но смысл от этого не меняется - адвокатуру нужно взять в "ежовые рукавицы" и крепко зажать", — резюмировал Колесников.

Напомним, сегодня в Украине проходит масштабный флешмоб среди адвокатов, юристов, обычных граждан Украины, выступающих против принятия законопроекта об адвокатуре.

Участники флешмоба записывают в социальных сетях видео и распространяют посты с хештегом #STOP9055, протестуя против норм законопроекта.