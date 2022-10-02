Тела людей нашли местные в поле и сообщили в полицию. Погибших уже идентифицировали.

В селе Василенково на деоккупированной части Харьковской области обнаружили пять тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.

Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

"Второго октября в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди. Следователи полиции на месте обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их", - сообщил Болвинов.

Видео дня

По его данным, эти пять человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще 6 мая, но по дороге наткнулись на российскую мину.

Болвинов сообщил, что среди погибших – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила.

Ситуация на Харьковщине

В начале сентября Вооруженные силы Украины начали активно освобождать от оккупантов населенные пункты Харьковской области, которые враг захватил в начале полномасштабного вторжения.

По состоянию на середину месяца было освобождено около 300 населенных пунктов, в Минобороны сообщали, что операция продлится до полного освобождения Харьковской области.

Ныне оккупированными остаются населенные пункты в Купянском и Изюмском районах области, районные центры – Купянск и Изюм – уже освобождены от захватчиков.

В освобожденных населенных пунктах на Харьковщине обнаружили многочисленные застенки, где российские военные издевались над украинцами, и массовые захоронения с сотнями погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: