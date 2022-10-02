За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов, прилегающих к границе с РФ и линии соприкосновения на Харьковщине.

Во время вражеского обстрела Харьковщины ранена 71-летняя женщина.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синєгубов в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов, прилегающих к границе с РФ и линии соприкосновения. В частности обстреливали м. Купянск и населенные пункты Купянского района, г. Волчанск и с. Гатище Чугуевского района", - рассказал он.

Видео дня

По информации областного центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе с ранением госпитализирована 71-летняя женщина.

Председатель ОВА также напомнил, что продолжается расследование расстрела гражданской колонны в Купянском районе 25 сентября, во время которого погибли 24 человека, среди них 13 детей и беременная женщина.

Расстрел колонны в Купянском районе - что известно

1 октября стало известно, что в Купянском районе на Харьковщине обнаружили колонну с гражданскими авто, которую расстреляли российские оккупанты. Это произошло на автодороге между оккупированным Сватово Луганской области и освобожденным Купянском на Харьковщине.

Известно о гибель 24 человек, среди которых 13 детей и беременная.

По данным СБУ, зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов – они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один автомобиль "ГАЗель".

Вас также могут заинтересовать новости: