Также предатели фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

Служба безопасности задержала двоих приспешников агрессора во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области.

Как говорится в сообщении СБУ, злоумышленниками оказались знакомые между собой мужчина и женщина из Волчанска, которые скрыто собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в приграничном районе.

Также они фиксировали последствия российских ракетно-артиллерийских обстрелов региона. Полученную информацию передавали своему родственнику, проживающему в РФ.

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"Разведданные нужны были оккупантам для планирования и подготовки повторных воздушных ударов по украинским объектам", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеского задания. В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для переписки с россиянами.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса ("несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения").

Злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Предатели в Украине

С начала войны СБУ серьезно активизировала работу по выявлению коллаборантов и приспешников россиян. Почти ежедневно поступает информация, что в той или иной области накрыли предателей. Так, 5 мая в Одессе к 15 годам тюрьмы осужден местный житель, который за "зарплату" собирал для россиян данные о противовоздушной обороне и энергетических объектах.

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