Главной задачей предателей было насаждение кремлевского режима и наказывание украинского движения сопротивления.

Служба безопасности установила личности еще 12 коллаборантов, которые вступили в созданное агрессором "Главное управление МВД РФ Херсонской области".

Об этом речь идет в сообщении СБУ. Там отметили, что в рядах российского карательного органа коллаборанты выполняли задачи по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона.

"Среди идентифицированных коллаборантов 30-летняя жительница областного центра, которая добровольно согласилась стать "следователем" в одном из "райотделов", - сообщили в СБУ и добавили, что находясь на "должности", она участвовала в незаконных задержаниях и заключении местных жителей, которые оказывали сопротивление оккупантам.

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"Для этого занималась "серийным" фабрикованием дел против жителей захваченных районов области. Также она причастна к ограблению личного имущества людей во время проведения "обысков" в их домах", - рассказали детали в СБУ.

Также среди предателей были трое бывших правоохранителей, которые поддержали российскую вооруженную агрессию и вступили в ряды оккупантов. "Их назначили в созданный захватчиками "экспертно-криминалистический центр", который ответственен за подделку экспертиз по "уголовным делам" против украинских патриотов", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили им подозрение по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("коллаборационная деятельность").

Сейчас злоумышленники скрываются от правосудия в захваченных районах на юге Украины. "Но сотрудники СБУ знают о местах пребывания вражеских приспешников и проводят комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности", - уточняется в сообщении.

Предатели и коллаборанты в Украине

СБУ постоянно проводит рейды по выявлению коллаборантов. Особенно много их на деоккупованй территориях. Так, СБУ задержала трех российских прихвостней в освобожденных районах Харьковской области. Среди них есть бывшие должностные лица органов местного самоуправления.

А 20 апреля СБУ обнаружила восьмерых коллаборантов на захваченных Россией территориях. Одним из злоумышленников является так называемый "депутат Госсовета Республики Крым" от прокремлевской партии "Единая Россия" Василий Рогатин.

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