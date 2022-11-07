Военные откопали флаги и уже вернули один из них.

В одном из сел Изюмского района Харьковской области мужчина спрятал два украинских флага на огороде, чтобы они не достались российским оккупантам.

Как рассказали в 103-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ, мужчина сам связался с военными и рассказал, где спрятал флаги.

"Перед оккупацией одного из сел Харьковщины мужчина, не желая, чтобы сине-желтые флаги из его дома оказались в руках врага, закопал их на собственном огороде. Позже, когда село было захвачено россиянами, ему удалось выехать на свободные территории. А уже после того, как ВСУ освободили населенный пункт, он связался с военными, чтобы они выкопали спрятанное знамя", – говорится в сообщении.

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Военные откопали флаги и уже вернули один из них. Второй обещают отдать уже с подписями бойцов.

"Флаг с подписями бойцы подразделения вернут к владельцу, как символ непокорности украинцев. А уже вскоре государственные знамена будут развеваться на всех освобожденных украинских землях!" – подчеркнули защитники.

Деоккупация Харьковщины

В начале сентября Вооруженные Силы Украины начали крупное контрнаступление на Харьковщине. За время операции были освобождены сотни населенных пунктов области.

6 ноября 2022 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что наступление украинской армии на Харьковщине успешно продолжается уже на левом берегу реки Оскол.

Отмечается, что после освобождения большей части области от оккупантов количество вражеских обстрелов по Харькову уменьшилось. По словам мэра города Игоря Терехова, иногда попытки российских захватчиков обстрелять город Харьков приводят к тому, что их ракеты разрываются на территории российского Белгорода.

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