В течение 2017-2020 годов злоумышленники обманом завладевали денежными средствами и продукцией предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины.

В Харьковской области завершили досудебное расследование по факту преступной деятельности межрегиональной группы мошенников, которая обманывала предпринимателей.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, 18 января обвинительный акт с материалами уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, направлен в суд. Обвиняемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отмечается, что в течение 2017-2020 годов злоумышленники обманом завладевали денежными средствами и продукцией предпринимателей Харьковской области и других регионов Украины. Общая сумма материального ущерба составила почти 400 тысяч гривен.

В состав группировки входили двое мужчин и пять женщин в возрасте от 20 до 34 лет, которые использовали несколько преступных схем. В частности, в течение 2017-2019 годов они размещали в сельских средствах массовой информации объявления о якобы продаже организацией товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, топлива или находили в сети Интернет аналогичные объявления предпринимателей. В дальнейшем злоумышленники предлагали потерпевшим сделать предоплату за товары или под видом перевозчиков просили оплатить перевозку и завладевали переведенными средствами. Также следователями установлено несколько фактов, когда правонарушители исчезали после получения товаров для перевозки.

Всего следователи задокументировали 16 эпизодов преступлений, совершенных участниками группировки. Правоохранители провели обыски на территории трех регионов Украины и изъяли незаконно полученные денежные средства, записи «черной бухгалтерии», средства связи и другую технику. На сегодняшний день шесть злоумышленников находятся под стражей. На имущество подозреваемых наложен арест.

Всего следователи задокументировали 16 эпизодов преступлений, совершенных участниками группировки. Правоохранители провели обыски на территории трех регионов Украины и изъяли незаконно добытые денежные средства, записи «черной бухгалтерии», средства связи и другую технику. На сегодня шестеро злоумышленников находятся под стражей. На имущество подозреваемых наложен арест.

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Автор: Светлана Закелова