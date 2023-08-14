Полно желающих за доллары купить разрешение на выезд за границу, утверждает американское издание.

За все время полномасштабной войны на границе Украины было задержано столько мужчин, сколько нужно для формирования пяти бригад ВСУ.

Как сообщает Financial Times, 13 600 украинских мужчин поймали при попытке пересечь границу и еще 6 100 тех, кого арестовали на пропускном пункте за использование фальшивых документов.

В своих выводах FT опирается на отчеты, полученные от украинских пограничников.

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"Недавняя волна коррупционных скандалов показывает, что некоторые платят тысячи долларов за документы об освобождении от воинской обязанности", - пишет издание.

Пересечение границы в Украине: детали

В Верховной Раде были разговоры о разрешении выезда за границу для мужчин, но при определенных условиях. Разрешение на выезд могут получить не все. Среди тех, кому хотят дать возможность ехать за границу - студенты, спортсмены и другие граждане, которые не подлежат мобилизации.

Недавно экс-советник министра внутренних дел Вадим Денисенко предложил запретить выезд за границу мужчинам даже после завершения войны и этим заявлением разозлил общество.

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