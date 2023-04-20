При этом неназванный источник убеждает, что извещений о расторжении договора аренды пока нет.

В Москве пока неофициально прокомментировали решение Киевсовета отобрать землю у посольства России. Отмечается, что договоров об аренде земли можно расторгнуть, уведомив об этом российскую сторону. Пока уведомлений не было.

Как сообщает пропагандистское "РИА-Новости" со ссылкой на информированный источник в Москве, если Украина сообщит РФ о расторжении договора об аренде земли посольства в Киеве, мэрия Москвы сможет ответить зеркально. В то же время источник уверяет, что договор аренды земли не касается здания посольства и сооружений, которые на ней находятся – они якобы являются собственностью Москвы.

"Если же Киев решит национализировать здание посольства РФ, то автоматически потеряет право собственности на недвижимость в России", - заявил источник.

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У посольства РФ заберут землю в Киеве

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городская власть намерена разорвать договор земельной аренды с посольством России.

Впоследствии мэр сообщил, что Киевсовет окончательно расторг договор аренды земли с посольством страны-агрессора, а также обратился в Кабинет министров Украины относительно возвращения имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства.

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