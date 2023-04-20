Также городские власти официально попросят правительство, забрать у агрессора оставшееся имущество дипмиссии.

Городские власти Киева намерены разорвать договор земельной аренды с посольством России. Об этом заявил столичный мэр Виталий Кличко на заседании Киевского горсовета.

"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды разорвем, и обратимся к правительству о возвращении имущества "дипучреждения" российских варваров в собственность украинского государства", – заявил он.

По словам Кличко, решение хотят принять сегодня на заседании Киевсовета.

Видео дня

Ситуация с российским посольством в Киеве

Российское посольство в Киеве расположено на Воздухофлотском проспекте. С 2016 года по 23 февраля 2022 года посольство работало без посла – его возглавлял "временный поверенный", что отражало крайнее ухудшение двусторонних отношений.

Незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину российский МИД начал эвакуировать свой дипломатический персонал под предлогом, что против россиян якобы готовят провокации. 23 февраля 2022 года над российским посольством в Киеве спустили флаги, дипучреждение перестало работать. 24 февраля Украина расторгла дипотношения с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: