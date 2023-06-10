В больнице Мечникова медики ежедневно ведут неравный бой со смертью и спасают военных и гражданских.

Ведущая Наталья Мосейчук побывала в Днепре в больнице имени Мечникова и узнала у главного врача медучреждения Сергея Рыженко об одной из самых тяжелых травм для украинских военных.

Сюжет о больнице Мечникова вышел 9 июня на телеканале "1+1 Україна", это была премьера авторского проекта ведущей под названием "Мосейчук+". Выпуск можно посмотреть на YouTube-канале Натальи Мосейчук и платформе "Київстар ТБ".

Главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что по сравнению с 2014 годом характер ранений военных существенно изменился.

"Раньше было около 20-30% пулевых ранений - это близкое столкновение. Сейчас же наблюдается лишь 1-2% пулевых ранений. Артиллерия является основным источником повреждений, которые обычно являются осколочными. Они более сложные, потому что траектории и масса различаются. Сейчас мы видим значительный рост случаев ранений конечностей как нижних, так и верхних. Я знаю, что если бы не шлемы и бронежилеты, которые эффективно защищают, трудно сказать, чего было бы больше - ранений или смертей", - отметил легендарный врач.

По его словам, многим бойцам приходится ампутировать конечности, на это они реагируют по-разному. Но это еще не самый страшный диагноз. Труднее всего военные переживают потерю зрения.

"Особенно тяжело, когда теряют зрение. Когда тьма и он говорит: "Я никогда не буду видеть?". Конечность - как-то это проходит нормально. Они все понимают, что можно поставить протез самый современный, и будут ходить", - признается Рыженко.

По его словам, медики больницы стараются даже в самых сложных случаях сохранить конечности раненым.

"Мосейчук+" - что это за проект

Напоминаем, в авторском шоу " Мосейчук+" ведущая вместе с героями программы ищет ответы на вопросы, которые волнуют всех украинцев. "Мосейчук+" - это проект о новых героях, новом мире и новых нас.

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