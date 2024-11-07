Депутат подчеркнула, что в Украине "достаточно мужского мобилизационного ресурса".

В Украине сейчас законом предусмотрено, что женщины только по собственному желанию могут вступить в ряды Сил обороны, и вопрос их мобилизации не рассматривается. Об этом 24 Каналу рассказала Соломия Бобровская, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Она отметила, что женщины с определенными военно-учетными специальностями, например, медицинской, должны были обновить свои данные, но принудительно "с улицы" никто их не будет мобилизовать.

"Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс", - отметила она.

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В то же время, по ее мнению, и мужчины, и женщины в возрасте 18-25 лет должны обязательно проходить или базовую военную подготовку, или идти на военную кафедру и становиться военнообязанными. По ее словам, это не предусматривает обязательную службу, а лишь наличие опыта у женщин на случай повторной войны в Украине.

"Чтобы женщины знали, как вести себя, не бились в истерике, не делали лишних движений и т.д., чтобы общество было подготовлено. Это также элемент такого общенационального концепта национального сопротивления. В этом нет ничего страшного и таким образом мы как общество готовимся к вызовам военных", - подчеркнула она депутат.

Бобровская отметила, что все волнения относительно мобилизации женщин не имеют под собой никаких оснований, ведь в Украине "достаточно мужского мобилизационного ресурса". О принудительной мобилизации женщин вообще речь не идет и эта тема абсолютно искусственно подогревается, считает она.

Мобилизация женщин в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что воин-адвокат Евгения Закревская заявила, что обязательная мобилизация женщин в Украине является актуальной. Она считает, что честным выбором гражданина страны является сопротивление.

Кроме того, адвокат Татьяна Савченко рассказала, кто из женщин попадает под мобилизацию в ноябре. Она подчеркнула, что все украинки могут быть призваны в армию только по добровольному согласию.

Между тем заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин отмечал, что в Украине необходимо ввести обязательную военную подготовку для гражданского населения.

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