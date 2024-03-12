Президент Украины отметил, что много вопросов об отпусках и ротации.

Мобилизация в Украине проходит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Украинское мобилизационное законодательство разрабатывалось в мирное время и не соответствует вызовам военного времени.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на тему мобилизации много дезинформации.

"Мобилизация существует с самого начала войны. Она никогда не прекращалась с тех пор, как было объявлено военное положение. Является ли она идеальной? Нет. Это законодательство, разработанное в мирное время. Когда вы находитесь на войне, вы понимаете, что есть практические детали, которые заставляют вносить изменения в законодательство. Именно это и обсуждается в парламенте - когда можно освобождать мобилизованных солдат, какие категории людей могут быть мобилизованы и демобилизованы", - рассказал украинский лидер в интервью Le Monde.

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При этом он отметил, что много вопросов об отпусках и ротации, потому что военные хотят знать, что можно улучшить, а законодатели - посмотреть, каковы будут последствия для общества.

Мобилизация в Украине - последние новости

Председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что сейчас в Украине готовы идти воевать около 2,5 миллиона мужчин.

На данный момент законопроект о мобилизации находится в работе в профильном комитете. Член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что рассмотрено 16 блоков поправок к документу.

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