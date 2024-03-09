Правоохранителей и госслужащих забронируют в первую очередь.

В законопроекте об усилении о мобилизации расширят категорию забронированных работников.

Как рассказал "Обозревателю" народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский, уже рассмотрено 16 блоков правок к документу. Остались некоторые аспекты, которые рассмотрят с понедельника.

По словам нардепа, уже в течение одной-двух недель парламент получит сравнительную таблицу. В Раду же законопроект попадет до конца марта.

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"Если будет желание народных депутатов затянуть этот процесс, то он может быть затянут", - сказал Вениславский.

По его словам, предлагается также пересмотреть предприятия и организации, которые могут бронировать своих сотрудников. Вениславский добавил, что после принятия законопроекта, люди, которые имели право на отсрочку, получат статус забронированного. Соответствующие критерии будут указаны в документе.

"То есть какие именно предприятия, организации, которые критически важны для функционирования государства и жизни населения. Они должны получить право на бронирование", - сказал депутат.

В частности, все полицейские и госслужащие, согласно новому закону, станут забронированными.

"Мы договорились, что все полицейские становятся забронированными, а не получают право на отсрочку... Так же в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, бронируется соответственно или 100 (если это руководители центральных органов власти, категория А), или 50% (категории Б и В госслужащих) военнообязанных", - пояснил Вениславский.

Кроме того, есть также работники предприятий, которые не являются критически важными для функционирования государства. Однако этой задачей будет заниматься уже правительство.

Бронирование от мобилизации

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что Кабинет министров прорабатывает изменения подходов для бронирования работников. На это решение будут влиять не только средняя зарплата работников, но и уровень уплаты налогов компании.

"Мы действительно обсуждаем различные подходы к бронированию. Во-первых, сегодня подход к бронированию определенный есть - около 700 тыс. человек в Украине забронированы. Этот подход работает, он является экономическим, потому что есть отрасли, предприятия критической инфраструктуры", - отметил премьер.

Сейчас власть работает над механизмом так называемого экономического бронирования от мобилизации. Он должен стабилизировать работу экономики и собрать дополнительно в бюджет очень ощутимую сумму денег.

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