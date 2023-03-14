В Минцифры уже прокомментировали это заявление о повестках в "Дие".

В Украине идут горячие дискуссии о массовой раздаче повесток во время мобилизации. А военный комиссар Харьковского областного ТЦК Владимир Арап и вовсе заявил журналистам, что реестр "Оберег" с базой мужчин от 18 до 60 лет по всей стране скоро может быть передан в "Дию". А там, по его словам, и стоит ждать цифровых повесток.

Но, как оказалось, никаких повесток в "Дие" не будет. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации, комментируя слова Арапа, сообщает NV.

"В "Дие" повесток не будет. Что касается военного учета — данные о военнообязанных находятся в реестре "Оберег", который принадлежит Минобороны. К "Дие" этот реестр не имеет никакого отношения", — подчеркнул Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг Минцифры.

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Заявление военного комиссара Харьковского областного ТЦК о повестках в "Дие"

Ранее военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап заявил ресурсу "Объектив", что вскоре украинцы будут получать повестки через "Дию".

"База набирается. В скором будущем все наши военнообязанные будут в этом реестре "Оберег", его подвяжут к "Дие". Люди смогут даже получать повестки через "Дию", и вызовы в РТЦК будут осуществляться уже в электронном виде. К этому все идет", – говорил он.

Как ранее сообщали в Минцифры, в приложении "Дия", согласно постановлению Кабмина, должен появиться электронный военный билет, но посылать повестки через этот сервис не планируется.

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