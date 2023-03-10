Адвокат напомнил, что представители военкоматов не имеют права проверять документы на улице у граждан.

В Украине массово вручают повестки во время мобилизации. Но их раздача на улице и в общественных местах по сути не урегулирована законодательством, заявляет адвокат Андрей Новак.

В интервью ТСН он объяснил, что на сегодня существует только процедура вручения повесток и призыва призывников на срочную службу и резервистов на сборы.

Новак говорит, что представители военкомов должны не на месте заполнять повестку, а прийти к военнообязанному домой, по месту регистрации или проживания, и вручить уже заполненный документ.

Видео дня

Адвокат также напомнил, что представители военкоматов не имеют права проверять документы на улице у граждан. Это могут делать только представители Нацполиции, НГУ, Госпограничной службы.

Также он прокомментировал случаи, когда "скручивают" военнообязанных украинцев и отвозят в ТЦК. Это все, подчеркнул он, незаконно, жалуйтесь в полицию.

Но на сегодня, подытожил Новак, вручение повесток на улице остается эффективным способом обеспечивать мобилизацию.

Новые правила вручения повесток в Украине

Призывников в Украине ждут новые правила выдачи повесток: представители военкомов получат бодикамеры. Теперь они смогут фиксировать на видео либо момент вручения документа, либо отказа от него. Такое решение было принято после скандальных случаев, когда людей силой тянут в авто представители ТЦК.

Юристы объяснила, что в случае возникновения спорных ситуаций эти видео будут передавать правоохранителям в качестве доказательств.

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