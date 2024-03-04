Олег Гринченко отметил, что армии очень нужны бойцы, у которых есть знания.

Люди в Украине боятся мобилизации, потому что очень мало информации, но не все попадут на фронт. Много специалистов нужны на других местах.

"Здесь все гораздо проще. Наша конечная цель - это победа. А для победы что нужно? Чтобы были профессиональные военные. Ты не передашь те знания, что у меня за полтора года кому-то другому, кто пришел по ротации. Он придет, и его еще полтора года надо научить этому всему. Лучше, если у тебя цель - это победа, надо потерпеть. Ну, ребята, никто же не думал, что будет война столько времени. И мы не знаем, сколько еще продлится. Если ты знаешь, что ты можешь что-то сделать, то все, оставайся", - рассказал украинский защитник Олег Гринченко с позывным "Скалолаз" в интервью "24 каналу".

При этом он отметил, что у всех наступает момент усталости, но если есть мотивация, то надо продолжать работать.

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"Почему я иду продолжать работать? Потому что я многое могу. Я могу стрелять из миномета, могу корректировать, корректировать аэроразведку, передавать данные, могу быть в штабе и не только. Сейчас иду боевым медиком, потому что это дефицит. Солдат, работающий на артиллерии - он дефицит", - указал Гринченко.

По его словам, он хоть и "ограниченно годен", но готов работать ради победы, потому что, чтобы отстоять нашу страну, нужны люди, которые действительно разбираются.

"Те, кто сейчас призывается, пусть учатся. Рано или поздно все равно произойдет ротация. Но пока так. И это каждый солдат должен принять. Приведу такой пример. Война закончится, и придут солдаты, мы называем их "свинопасами", которые где-то сидели в тылу. И будут кричать: "А что ты сделал для победы?". Но ты же не знаешь, где он был? Не знаешь. У каждого есть такое ощущение - сделал для победы то и то. Я волонтерил. Я на своей работе не филонил. Я собирал дроны. Я делал сборы. Каждый себе может этот вопрос задать. Я могу сказать, что бросал мины на ту сторону и убивал тех, кто сюда к нам лез. Все", - объяснил военный.

Он считает, что люди боятся мобилизации, потому что о ней мало информации, но не все будут на передовой.

"Если ты специалист, компьютерщик, радиомеханик, умеешь ремонтировать, кто-то должен ремонтировать танки и бронетехнику. Кто-то должен работать с рациями. Кто-то должен делать эти дроны. Кто-то должен делать эти бомбочки, чтобы прицепить на дрон. Кто-то должен делать снаряды. То есть, чтобы я стрельнул на ту сторону, должен быть целый процесс. И чтобы ты пошел на передовую, надо твое только личное желание. Если ты не хочешь так, тебе найдется место в каком-то подразделении. На любые руки найдется место, в котором ты профессионал. И не надо бояться этого призыва. Линия фронта большая, но не везде идут боевые действия. И там, где нет боевых действий, что ты должен делать? Максимально учиться. Может тебе это и не понадобится, но может и понадобится и тогда ты не умрешь", - подытожил Гринченко.

Мобилизация в Украине - главные новости

Кабмин в конце января передал в Раду обновленную версию проекта закона о мобилизации. 7 февраля парламент поддержал в первом чтении правительственный документ. Теперь профильный Комитет должен разобраться с поправками к нему, которых более 4 тысяч.

Нардеп Роман Грищук отметил, что многое зависит от способности парламентского комитета найти принципиальное решение по балансировке ключевых положений.

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