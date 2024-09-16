Представители этих профессий настолько ценны, что могут самостоятельно выбирать, в какое подразделение податься.

Большинство людей, которые идут в армию сейчас, хотят занимать тыловые должности, или быть операторами БПЛА. Однако последнее на самом деле не столь простая задача, как кажется сначала. Об этом в интервью hromadske рассказал главный сержант Центра рекрутинга сил теробороны Денис Семирог-Орлык.

"Из тех, кто хочет стать оператором беспилотника, подходит один из двадцати. Почему так? Потому что они не знают, что это. Насмотрятся ютубчика и считают, что это чувак весело летает и убивает кацапов - еще и видео красивое снимает", - говорит военный.

По его словам, часть кандидатов в дроноводы - просто мечтатели, которые хотят стать "пилотами", не приложив никаких усилий. Есть даже такие, кто не разбираются в компьютерах или имеют проблемы с мелкой моторикой. Таких отсеивают еще на этапе собеседования в рекрутинговом центре.

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"Еще какая-то часть перестает брать трубку, когда узнает, что это тяжелая опасная профессия, что они будут приоритетной целью для противника. Мы от них этого не скрываем", - говорит Семирог-Орлык.

Похожая проблема и с тыловыми должностями. Например, человек претендует на должность делопроизводителя и на просьбу выслать резюме спрашивает: "А что это?".

"Ну какой из него делопроизводитель?! Люди переоценивают свои умения. Они просто хотят попасть на тыловую должность и иметь неплохой шанс, что выживут. Мы не можем их за это осуждать, однако и брать неспециалистов не можем", - отмечает военный.

По словам Семирога-Орлика, в первую очередь подразделения "разбирают" медиков и водителей категории С (управление грузовиками), которые приходят в рекрутинговый центр.

"Они разлетаются, как горячие пирожки. Как и те, кто сам прошел какие-то курсы, подготовился. Они даже могут капризничать: к вам не пойду, а пойду в Третью штурмовую", - говорит он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в ВСУ элитными считаются несколько механизированных бригад, куда стремятся попасть добровольцы. Однако служба в подразделениях территориальной обороны ВСУ имеет свои преимущества. Например, есть больше возможностей бывать дома во время службы.

Также мы рассказывали, что Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток. В частности планируется сделать возможность генерировать повестку в электронном виде, чтобы не тратить время на ее печать на бумаге и ручное заполнение.

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