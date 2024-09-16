Минобороны готовит новый формат выдачи повесток: в министерстве рассказали детали

Там также заверили, что через приложение "Резерв+" пока не планируют раздавать повестки.

Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток, рассказал в подкасте DOU рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой.

"Как сейчас происходит выдача повесток - они распечатываются, подписываются вручную и потом такая стопка приходит начальнику ТЦК, который должен подписывать, ставить печать и потом это все разносить. Это не эффективно совсем. Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы можно было генерировать ее (повестку) в Обереге, подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", - рассказал Берестовой.

Он добавил, что этот процесс не только будет более прозрачным, но и позволит военно-политическому руководству иметь более релевантную информацию.

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"Она (повестка, - УНИАН) будет отправляться на централизованную печать, с централизованной печати отправляться на Укрпочту, она ее будет развозить. И у нас будет информация, где эта повестка будет находиться. Она была доставлена, не доставлена, где-то утеряна, сколько времени на доставку ушло", - сказал Берестовой.

По словам чиновника, проверить правдивость повестки можно будет через приложение "Резерв+". В частности, там будет функция для сканирования QR-кода, которая позволит определить, подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что сейчас в Польше проживает около 300 тысяч украинцев мобилизационного возраста. По его словам, сейчас нужно ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ по возвращению украинцев домой.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что мобилизованные в Украине получают недостаточную военную подготовку. По его словам, ситуация на фронте не позволяет обеспечить новобранцам надлежащую подготовку - она отнимает много времени.

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