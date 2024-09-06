Сообщается, что защитникам удается уничтожать большую часть вражеских БПЛА.

Только за минувшие сутки российские захватчики применили против Сил обороны и гражданского населения на юге Украины почти 250 различных БПЛА. Большую часть подразделения ВСУ уничтожили. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий, отдельно отметив сбитие "Ланцетов" с помощью FPV-дронов.

"У некоторых складывается впечатление, что когда меньше штурмов, то это затишье. На самом деле так не есть. Они восстановились до предыдущего уровня артиллерийских обстрелов - полторы тысячи боеприпасов прилетает от врага ежедневно по нашим позициям. Кроме того, ежедневно происходит более 20 обстрелов населенных пунктов", - сказал Лиховий в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что на уровне с вражеской артиллерией работают российские дроны, ударные беспилотники, FPV-дроны, осуществляются сбросы с коптеров.

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"Если говорить об ударных беспилотниках, то россияне за вчерашние сутки применили 243 беспилотника - 241 FPV-дрон и два ударных БПЛА типа "Ланцет". Враг сбросил с БПЛА различных модификаций 186 осколочных боеприпасов", - рассказал спикер.

По его словам, уничтожено или подавлено более 90% вражеских дронов. При этом большинство подавляется средствами радиоэлектронной борьбы, но все чаще украинские защитники сбивают российские БПЛА с помощью FPV-дронов, добавил Лиховий.

"Именно так вчера были уничтожены два разведывательных беспилотника - "Орлан-10" и Supercam - на Херсонщине и Запорожье. Позавчера так же был сбит разведчик на Херсонщине...", - рассказал Лиховий.

Особое внимание военный обратил на сбивание "Ланцетов", которые являются достаточно мощным оружием противника. По его словам, уничтожение "Ланцета" с помощью FPV-дрона требует высокого мастерства оператора: "Когда FPV-дрон, управляемый нашим обученным оператором БПЛА, сбивает "Ланцет" - это высокий уровень владения беспилотниками".

Он подчеркнул, что обученность украинских подразделений, управляющих БПЛА, повышается все больше, и это показывает все более высокую результативность в сбивании именно ударных дронов противника.

ZALA Lancet - что известно

Согласно открытым источникам, ZALA Lancet ("Ланцет") - российский барражирующий боеприпас разработки компании ZALA Aero, который имеет несколько типов наведения. Скорость движения в воздухе составляет до 300 км/ч, радиус полета - до 40 км, максимальная масса - 12 кг, дальность полета - 40-50 км, максимальная взлетная масса - около 12 кг.

"Ланцет" может быть вооружен осколочно-фугасными и аккумулятивными боевыми частями, и использоваться для образования воздушных минных полей, для разведывательных и ударных задач.

Известно, что БПЛА типа "Ланцет" содержат компоненты, произведенные за пределами России, в частности, модуль Jetson TX2 американской компании NVIDIA, обеспечивающий высокую скорость и энергоэффективность в вычислительном устройстве, системы на чипе и тому подобное.

Напомним, российские войска применяют отравляющие вещества, которые сбрасывают на украинских защитников с коптеров, беспилотников. По данным Лиховия, за август захватчики сбросили около 200 таких боеприпасов с отравляющими веществами на всей протяженности линии соприкосновения в операционной зоне "Таврии". В основном, это происходит на Запорожье. В частности, за 4 сентября таких сбросов было 13.

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