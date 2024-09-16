В отличие от старых кадровых подразделений тероборона - это совершенно новая структура, где меньше "солдафонщины".

В ВСУ элитными считаются несколько механизированных бригад, куда стремятся попасть добровольцы. Однако служба в подразделениях территориальной обороны ВСУ имеет свои преимущества. Об этом в интервью hromadske рассказал главный сержант Центра рекрутинга сил теробороны Денис Семирог-Орлык.

По его словам, в теробороне меньше старых кадровых военных, чем в регулярных бригадах. "Люди пришли сюда из гражданских и стали командованием - поэтому у них более человечное отношение к личному составу", - говорит он.

Еще одним безусловным преимуществом службы в теробороне Семирог-Орлык называет именно ее региональную привязку: в подразделении обычно служат представители из одного региона, часто из одного города, села или даже улицы, поэтому им легче найти общий язык и меньше поводов для ссор.

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"Еще есть такая история: когда ТРО иногда выходит на восстановление, то возвращается в свой регион, поэтому у командиров есть возможность дать своим больше отдохнуть, попасть домой. Если человек служил хорошо, залетов не имел, чего его не отпустить?" - объясняет военный.

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Как писал УНИАН, Минобороны планирует автоматизировать процесс выдачи повесток. По словам представителя ведомства Олега Берестового, планируется сделать функционал, чтобы можно было генерировать повестку в электронном виде без необходимости печатать ее на бумаге и подписывать вручную.

Также мы рассказывали, что будет, если не прийти в ТЦК после вручения повестки. За первое нарушение воинского учета в мирное время грозит штраф от 3 400 до 5 100 гривен. Если это происходит второй раз или в военное время, то сумма возрастает - от 17 000 до 25 500 гривен.

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