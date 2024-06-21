Боясь, что призыв на военную службу является билетом в один конец к кровавой окопной войне, мужчины проводят дни, сидя дома.

Пока российские войска наступают по линии фронта, украинская армия отчаянно пытается пополнить свои силы, пострадавшие от войны, начав широкомасштабную мобилизационную кампанию, подкрепленную новыми законами. Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что если многие украинские мужчины откликнулись на призыв, то некоторые пытались уклониться от призыва.

"Еще до последней мобилизации тысячи мужчин покинули страну, чтобы избежать службы, некоторые из них переплыли реку, отделяющую Украину от Румынии. Сейчас, когда офицеры рыщут по городам страны, чтобы призвать мужчин призывного возраста, которым сейчас от 25 до 60 лет, многие люди, ... скрываются, боясь, что призыв - это билет в один конец на линию фронта", - пишет издание. Видео дня

СМИ пишет, что непонятно, сколько мужчин скрывается, но в крупных городах, таких как Киев и Львов, группы в социальных сетях, которые оповещают членов о передвижении призывников, насчитывают десятки тысяч членов.

В то же время военные аналитики говорят, что украинским войскам часто не хватает надлежащей подготовки, из-за чего Киеву трудно удерживать свои позиции, поскольку их быстро отправляют в бой, чтобы компенсировать боевые потери.

"В конце прошлого лета потребность в дополнительных солдатах стала очевидной, после того как контрнаступление Украины провалилось и российские войска усилили свои атаки", - резюмирует издание.

Мобилизация в Украине - последние новости

Народный депутат Украины, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко объяснил, когда могут призвать, несмотря на возраст. По его словам, есть понятие призывники, а есть военнообязанные, между ними значительная разница.

С 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные лица - мужчины, которым 18-60 лет и женщины, имеющие медицинские специальности, должны обновить военно-учетные данные. Сделать это можно, посетив ТЦК и СП, центры предоставления админуслуг или с помощью приложения "Резерв+".

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