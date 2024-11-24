Пресс-секретарь Черновицкого ТЦК рассказала, что некоторые мужчины ждут, пока их мобилизуют.

Есть разница между людьми, которых принудительно доставили в ТЦК и теми, кто пришел добровольно. Об этом рассказала пресс-секретарь Черновицкого ТЦК Татьяна Гайдащук в интервью Суспильному.

Она заявила, что иногда мужчины, которые длительное время избегали призыва в армию, спокойно относятся к получению повестки или встречи с работниками ТЦК. По ее словам, они считают, что пришло их время защищать страну.

"Конечно, мотивация у тех людей, которых доставили в ТЦК, и у тех, кто пришел добровольно, она разная. Но бывают такие случаи, когда люди достаточно нормально относятся к этому: "Пришло мое время и надо уже мне пойти служить". Есть определенная часть людей, которые такое впечатление, как будто ждали этого момента. Ведь до того момента, пока к ним не приходила повестка и не подходил никто из ТЦК, они просто жили. А в момент встречи с военными ТЦК или получения повестки уже спокойно к этому отнеслись и пошли служить", - поделилась Гайдащук.

Видео дня

Пресс-секретарь Черновицкого ТЦК вспомнила во время разговора с журналистами, как однажды жена военнообязанного выложила в соцсети видео о том, что якобы ее мужа незаконно призвали в армию. Она отметила, что позже выяснилось, что в действиях ТЦК не было ничего незаконного и мужчина пошел в учебный центр.

"Уже через неделю его жена им гордилась, выкладывала фото, какой ее муж молодец и воин", - добавила Гайдащук.

Она сказала журналистам, что у военнообязанных должно быть достаточно мотивации служить, так как сейчас хватает информации о мобилизации:

"Самой большой мотивацией для того, чтобы мобилизоваться является то, что враг надвигается в направлении твоего дома. Мне кажется, что все остальные вещи и отсутствие мотивации - это уже какие-то манипуляции. Если любого мужчину спросить: "Почему ты не защищаешь Украину?", то он обязательно найдет какие-то причины. Например, скажет: "Почему депутаты не воюют?". Хотя депутаты воюют. Или скажет: "Потому, что мне что-то не нравится в работе ТЦК!". Хотя все прекрасно знают, что человек может пойти служить не обязательно через ТЦК, он может идти напрямую в воинскую часть".

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что думает о мобилизации женщин. По его словам, вполне возможно сформировать женские подразделения.

Кроме того, военный обозреватель Денис Попович заявил, что заменить мобилизацию добровольным рекрутингом не удастся. Он считает, что принудительный процесс мобилизации должен предусматривать мотивирование людей идти на войну.

Вас также могут заинтересовать новости: