В Минобороны напоминают, что ТЦК занимаются не только мобилизационными процессами.

Даже в случае реформирования территориальных центров комплектования (ТЦК) за ними останется функция принудительной мобилизации. Об этом заявил в комментарии NV уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Он отметил, что прямая мобилизация граждан в конкретные части, которая происходит в обход ТЦК, касается именно добровольцев. Для принудительной мобилизации военнообязанных все равно нужна структура вроде ТЦК.

Бежевец напомнил, что кроме непосредственно мобилизационных мероприятий ТЦК также занимаются социальной поддержкой военных и выполняют другие важные государственные функции.

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"Они могут быть реформированы, переформатированы - что угодно. Но эти функции все равно кто-то должен выполнять", - пояснил он.

Представитель Минобороны подчеркнул, что процесс мобилизации не может происходить на исключительно добровольных началах и все равно предусматривает определенное принуждение.

"Соответственно, нельзя говорить, что это (вербовка добровольцев в конкретные части в обход ТЦК - УНИАН) заменит мобилизацию. Мобилизация там, где есть элементы принуждения административного и уголовной ответственности. Это для тех, кто не осознал свой гражданский долг, и несмотря на то, что должен [служить], нет отсрочки, бронирования и все остальное, тем не менее уклоняется", - пояснил Бежевец.

Мобилизация в обход ТЦК

Как писал УНИАН, в соответствии с последними изменениями в законодательстве, командиры воинских частей получили полномочия мобилизовать тех, кто изъявил самостоятельное желание проходить военную службу во время мобилизации в этой конкретной воинской части. Процесс происходит в обход ТЦК. Однако перечень воинских частей, которые будут иметь такие полномочия, определяется Генеральным штабом ВСУ.

По словам военных, ранее были казусы, когда военнообязанный хотел мобилизоваться в конкретную часть. Даже когда все стороны были на это согласны, включая ТЦК, иногда ТЦК в последний момент нарушали договоренности и направляли добровольца совсем не туда, где он стремился служить.

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