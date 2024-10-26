Эксперт рассказал о том, что представители и Демократической, и Республиканской партии США задаются вопросами о мобилизации в Украине.

У представителей Демократической и Республиканской партий США есть недопонимание процесса мобилизации в Украине, заявил заместитель директора Центра инициатив по безопасности Максим Скрипченко. По его словам, у них есть вопросы мобилизационной политике и "концепции построения будущих Вооруженных сил Украины".

В эфире Radio NV Скрипченко объяснил, что американские политики видят позицию Украины в стремлении "быстренько выиграть войну и получить миллиарды на восстановление". Но они считают, якобы Украина должна думать о развитии ВСУ на следующие несколько лет.

"По той причине, что у нас сейчас огромная часть населения, в частности трудоспособного, работает или служит в сфере обороны и безопасности. И они не видят нашего долгосрочного плана, что мы с этим планируем делать", - отмечает Скрипченко. Он добавил, что Украина требует от западных союзников долгосрочной поддержки вооружением, тогда как остается "непонятным" для партнеров — кто будет использовать это оружие.

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Кроме того, американские политики не понимают, зачем союзаются новые бригады, у которых, по словам президента Украины Владимира Зеленского, есть проблемы с нехваткой оружия, если есть недоукомплектованные подразделения на линии фронта.

"Почему вы не осуществляете ротации, не создаете то, что требуют, — сроки прохождения службы, а создаете новые бригады?" — вспомнил эксперт вопросы демократов и республиканцев.

Другие новости о мобилизации

Ранее УНИАН сообщал, что снижать возраст мобилизации придется, если весь мужской ресурс от 25 до 50 лет уже будет в ВСУ.

Кроме того, военный объяснил, что надо изменить в подходе к мобилизации.

"У нас нет мобилизации инженеров на производства, - мы просто берем инженера и отправляем его в окопы, или, в лучшем случае - в какую-то мастерскую, но не по его профилю", - пояснил он.

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