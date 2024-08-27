Украина создает новые бригады для войны в 2025 году, - Forbes

Вероятно, бригадам нужно шесть месяцев для того, чтобы подготовиться к боевым действиям.

Украина создает новые механизированные бригады. Это признак того, что лидеры Украины не ожидают, что война России против Украины закончится в ближайшее время. Могут пройти месяцы, прежде чем первая из новых бригад будет готова к бою, пишет Forbes.

Militaryland, который внимательно следит за структурой украинских военных, получил фотографии, на которых якобы изображены стажеры новой 160-й механизированной бригады. Новые механизированные бригады будут обучаться в других странах и привлекать много новобранцев из украинцев, проживающих там.

Сообщается, что 160-я механизированная бригада учится в Польше. Создание новых бригад зависит от двух вещей: успешной мобилизации и продолжения иностранной поддержки военных усилий Украины. Мобилизация является источником комплектования новых бригад. Иностранные союзники, вероятно, предоставят основную часть своего тяжелого вооружения.

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Формирование бригад происходит через три месяца после завершения предыдущего расширения армии. С осени прошлого года украинская армия сформировала 10 новых бригад: четыре механизированные, пять пехотных и егерскую.

Пехотные бригады самые легкие в комплектовании - они в основном ездят на грузовиках. Егерская бригада - это сила среднего веса, которая состоит из грузовиков и легкой бронированной техники. Механизированные бригады самые тяжелые: они ездят на гусеничной и колесной бронетехнике и обычно с ротой не менее десятка танков.

Непонятно, сколько бригад армия сейчас формирует и какие они будут. Их может быть 10.

На бумаге 10 бригад нуждаются в 20 тысячах военных. Украинский закон о мобилизации, который вступил в силу в мае, имеет целью привлечь еще полмиллиона человек в вооруженные силы путем снижения призывного возраста с 27 до 25 лет, добавления штрафов за уклонение от призыва и предоставления дополнительных стимулов для добровольцев.

Различные сухопутные силы - морская пехота, национальная гвардия и специальные подразделения пограничной службы - контролируют около 100 боевых бригад и составляют большинство военного персонала. Сухопутные силы понесли большинство боевых потерь Украины, включая потенциально 60 000 погибших.

Украина должна мобилизовать достаточное количество войск, чтобы компенсировать потери, а также добавить войска для новых бригад и любых подразделений поддержки, которые им нужны. Это легче сказать, чем сделать в стране с населением всего 38 миллионов, которая уже поддерживает миллионную армию.

Недаром украинское Минобороны планирует привлекать призывников из большого резерва украинцев, проживающих за рубежом. Около 768 000 украинских мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту в странах Европейского Союза по состоянию на конец прошлого года, согласно данным ЕС, полученным Associated Press.

Получение бронетехники может быть столь же сложным, и неясно, сможет ли Украина сделать это без постоянной иностранной поддержки. На механизированную бригаду требуется несколько сотен единиц техники, в том числе танки, боевые машины, гаубицы, реактивные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны, инженерные и грузовики.

Десять бригад нуждались бы в тысяче машин. Чтобы увидеть это в перспективе, за первые 29 месяцев широкомасштабной войны союзники Украины пообещали предоставить для военных усилий около 12 000 автомобилей. Не все эти автомобили доступны для новых подразделений: они компенсируют примерно 6400 единиц утраченной техники.

"Может пройти шесть месяцев или больше, прежде чем новые бригады будут готовы к боевым действиям. Другими словами, это бригады 2025 года - части, которые могут воевать на четвертом году полномасштабной войны", - отмечает издание.

Украинская армия сегодня

Как сообщал УНИАН, ранее президент заявлял, что Силы обороны Украины имеют 14 неукомплектованных бригад.

"У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв. У нас стоит 14 бригад неукомплектованных, у которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили - пакеты должны приходить, но они идут, к сожалению, медленно", - подчеркивал президент.

Военный обозреватель Денис Попович, комментируя этот вопрос, высказал мнение, что нашему государству лучше пополнять новыми людьми те бригады, которые уже воюют, а не создавать новые.

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