Луценко раскритиковал "хаотичное бронирование" в Украине.

Пересматривать принципы бронирования для того, чтобы высвободить большее количество мужчин под мобилизацию - это не выход, нужна надлежащая организация ВПК, чтобы он мог адекватно обслуживать потребности армии. Об этом в интервью УНИАН рассказал военнослужащий Игорь Луценко.

Он пояснил, что прежде всего нужно нормальное бронирование, поскольку сейчас в Украине в основном хаотичная мобилизация и хаотичное бронирование: "не бронируют тех, кого надо, - бронируют тех, кого не надо".

"У нас, например, нет мобилизации инженеров на производства, - мы просто берем инженера и отправляем его в окопы, или, в лучшем случае - в какую-то мастерскую, но не по его профилю. То есть это вопрос, опять-таки, надлежащей организации военно-промышленного комплекса, чтобы он мог адекватно обслуживать потребности армии", - пояснил он.

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Поэтому, отмечает он подход "нужно просто больше людей" - очень ошибочен:

"Не поможет "больше людей". У россиян все равно в разы больше людей. Все равно у них в разы больше техники".

Военнослужащий отмечает: нужно смотреть на работу "звездных" подразделений в Украине, и масштабировать все по их примеру.

"Но для этого нужна очень сильная политическая воля, потому что придется принимать очень болезненные решения относительно своих друзей, кумовьев, сватов и т.д.", - отмечает он.

Мобилизация в Украине - мнение военного

Луценко также отмечал, что государство уже не сможет мобилизовать в Силы обороны существенное количество мотивированных людей, придется правильно распоряжаться теми, кто уже находится в армии. Он также выразил сомнение в целесообразности отлова уклонистов, заявив, что эти люди уже неспособны воевать.

Он также отмечал, что Украине нужно качественно перестраивать армию под современную войну, а не снижать мобилизационный возраст.

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