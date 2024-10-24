Пересматривать принципы бронирования для того, чтобы высвободить большее количество мужчин под мобилизацию - это не выход, нужна надлежащая организация ВПК, чтобы он мог адекватно обслуживать потребности армии. Об этом в интервью УНИАН рассказал военнослужащий Игорь Луценко.
Он пояснил, что прежде всего нужно нормальное бронирование, поскольку сейчас в Украине в основном хаотичная мобилизация и хаотичное бронирование: "не бронируют тех, кого надо, - бронируют тех, кого не надо".
"У нас, например, нет мобилизации инженеров на производства, - мы просто берем инженера и отправляем его в окопы, или, в лучшем случае - в какую-то мастерскую, но не по его профилю. То есть это вопрос, опять-таки, надлежащей организации военно-промышленного комплекса, чтобы он мог адекватно обслуживать потребности армии", - пояснил он.
Поэтому, отмечает он подход "нужно просто больше людей" - очень ошибочен:
"Не поможет "больше людей". У россиян все равно в разы больше людей. Все равно у них в разы больше техники".
Военнослужащий отмечает: нужно смотреть на работу "звездных" подразделений в Украине, и масштабировать все по их примеру.
"Но для этого нужна очень сильная политическая воля, потому что придется принимать очень болезненные решения относительно своих друзей, кумовьев, сватов и т.д.", - отмечает он.
Мобилизация в Украине - мнение военного
Луценко также отмечал, что государство уже не сможет мобилизовать в Силы обороны существенное количество мотивированных людей, придется правильно распоряжаться теми, кто уже находится в армии. Он также выразил сомнение в целесообразности отлова уклонистов, заявив, что эти люди уже неспособны воевать.
Он также отмечал, что Украине нужно качественно перестраивать армию под современную войну, а не снижать мобилизационный возраст.