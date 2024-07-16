Глава ВР выразил мнение, что "ни один из законопроектов не наберет единодушной поддержки в зале".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал текущую ситуацию с обновлением военно-учетных данных и инициативами по экономическому бронированию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, в частности отвечая на вопрос, существует ли возможность того, что сроки обновления данных будут продлены.

"Сегодня завершился двухмесячный срок, то есть было два месяца для того, чтобы обновить (данные - УНИАН). Я, все члены моей семьи мужского пола обновились сразу в первый день через "Резерв+". Это же сделали все мои друзья. Я очень рекомендовал сделать всем это", - отметил Стефанчук.

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Он добавил, что если кто-то отложил это на последний день, то это вопрос личной ответственности каждого.

"Будет ли Верховная Рада такое продолжать, - по состоянию на сейчас такие вопросы поднимаются. Но я не знаю, найдут ли они поддержку на Согласительном совете", - рассказал спикер.

Также на вопрос о моделях экономического бронирования, поддерживает ли он какую-то из них и видит ли перспективу принятия соответствующих решений, Стефанчук выразил мнение, что "ни один из законопроектов не наберет единодушной поддержки в зале".

"Есть три позиции. И эти три позиции - надо авторам ходить и убеждать. Потому что основное же начнется ко второму чтению. Надо понимать, какой законопроект мы получим на выходе", - сказал председатель ВР.

Так, он считает, что сейчас задача всех авторов соответствующих инициатив - сделать все для того, чтобы убедить других депутатов в эффективности своей идеи, в том, что не будет злоупотреблений, а также в том, что "эта идея будет справедлива по отношению к другим".

"Что касается меня, - я пока остаюсь, как и был, скептиком относительно реализации этой идеи. Но еще раз говорю: все в дискуссиях... Мне нужны конкретные цифры, конкретная математика, что мы с того получим. И главное - обеспечит ли это равенство в украинском обществе. Не будет ли такого, что война станет просто делом тех, кто не может заплатить. Я этого очень не хочу. Я хочу, чтобы в стране были равные и справедливые правила для всех", - подчеркнул Стефанчук.

Мобилизация в Украине - детали

В Министерстве обороны рассказали, что с 17 июля будут задерживать тех военнообязанных, которые не обновили свои военно-учетные данные в период с 18 мая по 16 июля.

Руководитель юридической компании Марко Коломоец отмечает, что если в определенный срок военнообязанные не обновили данные, то их могут оштрафовать на сумму от 17 тыс. до 25 тыс. грн.

В то же время он подчеркнул, что после оплаты этого штрафа военнообязанные все равно должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных.

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