Кабинет министров предоставил межведомственным рабочим группам по вопросам организации призыва военнообязанных полномочия во время мобилизации предоставлять предложения министру обороны по увеличению объемов бронирования. Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Внесены изменения в положение о межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации в части предоставления полномочий рабочей группе подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования", – написал он.
Мельничук пояснил, что внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями на период мобилизации и на военное время.
Речь идет о предоставлении министру обороны полномочий "принимать решение на основании предложений межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации об увеличении объемов бронирования".
Бронирование – кто может получить
Мобилизации подлежат граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Впрочем, некоторые категории лиц имеют право на отсрочку, или могут быть забронированными. Так, бронированию подлежат: госслужащие категории А, категории Б и В; работники силовых структур и критически важных предприятий, работающих на экономику Украины, а также на ВСУ.
В общем забронировать могут сотрудников важных для функционирования и обороны государства предприятий. В июле рассчитывать на отсрочку могут рассчитывать работники таких структур: полиция; спасательная служба; органы государственной власти и местного самоуправления; компании из сферы медиа и культуры; производители товаров для армии; предприятия, которые производят и ремонтируют товары военного назначения; предприятия, которым установлены мобилизационные задачи; другие критически важные предприятия.
Правила бронирования для всех предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше, чем на 6 месяцев. Через полгода отсрочку нужно продлевать.