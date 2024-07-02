Правительство внесло изменения в положение о межведомственных группах, предоставив им новые полномочия.

Кабинет министров предоставил межведомственным рабочим группам по вопросам организации призыва военнообязанных полномочия во время мобилизации предоставлять предложения министру обороны по увеличению объемов бронирования. Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Внесены изменения в положение о межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации в части предоставления полномочий рабочей группе подавать министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования", – написал он.

Мельничук пояснил, что внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями на период мобилизации и на военное время.

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Речь идет о предоставлении министру обороны полномочий "принимать решение на основании предложений межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации об увеличении объемов бронирования".

Бронирование – кто может получить

Мобилизации подлежат граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Впрочем, некоторые категории лиц имеют право на отсрочку, или могут быть забронированными. Так, бронированию подлежат: госслужащие категории А, категории Б и В; работники силовых структур и критически важных предприятий, работающих на экономику Украины, а также на ВСУ.

В общем забронировать могут сотрудников важных для функционирования и обороны государства предприятий. В июле рассчитывать на отсрочку могут рассчитывать работники таких структур: полиция; спасательная служба; органы государственной власти и местного самоуправления; компании из сферы медиа и культуры; производители товаров для армии; предприятия, которые производят и ремонтируют товары военного назначения; предприятия, которым установлены мобилизационные задачи; другие критически важные предприятия.

Правила бронирования для всех предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше, чем на 6 месяцев. Через полгода отсрочку нужно продлевать.

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