Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о новой идее относительно экономического брони рования – "оплачивать" его товарами и услугами. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о моделях экономического бронирования и самой эффективной из них.
Нардеп отметил важность урегулированияь прозрачной системы бронирования для украинских предприятий, производителей и бизнесов: "Мы хотели бы, чтобы речь шла о модели, которая выглядит таким образом, что предприятие бронирует работника, платя за него 20 тысяч гривень в месяц. К тому же сейчас, после того как мы съездили на восток – на прошлой неделе мы были в Константиновке, мы были в Покровске, мы были в других прифронтовых городах – пообщались с военными и привезли оттуда приложение к этой идее", – рассказал депутат.
Он привел в пример СТО, которая не имеет финансовой возможности оплатить 20 тыс. грн за одного работника в месяц за бронь. Но она пользуется спросом среди военных, которые постоянно чинят свои машины: "Тогда мы вводим категорию "экономической мобилизации". Фактически это означает, что на сумму стоимости бронирования – например, вы хотите забронировать четырех работников и это сумма 80 тысяч гривень в месяц – СТО заключает контракт с какой-то бригадой на бесплатные услуги в пределах 80 тысяч гривень в месяц", – пояснил он.
По словам парламентария, если у работодателя нет средств или достаточной прибыли для того, чтобы забронировать своих работников, но у него есть товар, работы или услуги, на которые есть спрос среди военных, он может предоставить их бесплатно в пределах стоимости бронирования. В обмен работодатель получит возможность забронировать соответствующее количество работников.
"Это концепция экономической мобилизации. Мы сейчас хотим их скрестить. Эту идею мы привели с фронта, эту идею мы привезли непосредственно от наших защитников. И сейчас мы работаем над тем, чтобы воплотить это в эти законопроекты вместе с тем, что там уже написано", – отметил Наталуха.
На вопрос, когда планируется рассмотрение соответствующего законопроекта профильным комитетом, он отметил, что пока говорить об этом рано. "Буквально в прошлый четверг у нас появилось понимание этой идеи экономической мобилизации. Мы хотим посмотреть технически сейчас, как можно интегрировать это в закон об экономическом бронировании. И таким образом сбалансировать и снять напряжение. Так, чтобы это не выглядело, что бронироваться смогут только те, кто имеет деньги. Это не так. У нас другая задача. Мы хотим задействовать максимально эффективно экономические ресурсы в пользу войска", – сказал глава комитета.
Бронирование от мобилизации
Как сообщал УНИАН, 16 июля председатель ВР Руслан Стефанчук прокомментировал текущую ситуацию с обновлением военно-учетных данных и инициативами по экономическому бронированию. На вопрос относительно моделей экономического бронирования, поддерживает ли он какую-то из них и видит ли перспективу принятия соответствующих решений, Стефанчук выразил мнение, что "ни один из законопроектов не наберет единодушной поддержки в зале".
Ранее УНИАН писал, что Кабинет министров предоставил межведомственным рабочим группам по вопросам организации призыва военнообязанных полномочия во время мобилизации предоставлять предложения министру обороны по увеличению объемов бронирования.