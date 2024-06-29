Мобилизация в Украине предполагает обязательную постановку на воинский учет.

Новый законопроект о мобилизации №10449 был подписан президентом Владимиром Зеленским 18 мая 2024 года. С того дня пошел отсчет - до 16 июля у военнообязанных мужчин есть время, чтобы посетить ТЦК. УНИАН выяснил, кому нужно обновлять данные в ТЦК, а кто может этого не делать.

Кому не нужно обновлять данные в ТЦК

Новый законопроект про мобилизацию четко определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК. В список попали 6 категорий украинцев - те, кому не надо обновлять данные в ТЦК:

те, кому меньше 18 лет и больше 60 лет;

те, кто исключен с воинского учета.;

те, кто признан непригодным к несению воинской службы по решению ВВК;

не военнообязанные женщины;

военнослужащие;

мужчины от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.

Важно обращать особое внимание на второй пункт - исключение с воинского учета может пройти по трем причинам:

Видео дня

признание непригодности к несению воинской службы по результатам ВВК;

достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);

прекращение гражданства Украины.

Все те военнообязанные, которые были исключены с воинского учета, но обновили данные до 18 мая (до принятия законопроекта), должны сделать это еще раз, чтобы подтвердить свой статус.

Кому надо обновлять данные в ТЦК

Кроме лиц, освобожденных от такой необходимости, есть и те украинцы, кто должен обновлять данные в ТЦК, а именно:

все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет;

те, у кого был статус "ограниченно-годен";

молодые люди призывного возраста (17-25 лет) с приписным;

женщины с медицинской и фармацевтической специальностью.

Нужно ли обновлять данные в военкомате студентам? Да, причем, даже если у них есть право на отсрочку - все равно необходимо посетить ТЦК. Особенно это касается мужчин-студентов, которые обучаются за границей. Согласно украинскому законодательству, каждый юноша в 17 лет должен стать на воинский учет, эту норму необходимо соблюдать и сейчас.

Единственный нюанс заключается в том, что если гражданин Украины, обучающийся в иностранном ВУЗе приедет обновлять свои данные, у него могут возникнуть сложности с возвращением обратно - обучение в заграничных учебных заведениях не является причиной для легального выезда из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: