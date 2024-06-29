Новый законопроект о мобилизации №10449 был подписан президентом Владимиром Зеленским 18 мая 2024 года. С того дня пошел отсчет - до 16 июля у военнообязанных мужчин есть время, чтобы посетить ТЦК. УНИАН выяснил, кому нужно обновлять данные в ТЦК, а кто может этого не делать.
Кому не нужно обновлять данные в ТЦК
Новый законопроект про мобилизацию четко определяет, кто из военнообязанных граждан Украины может не приходить в ТЦК. В список попали 6 категорий украинцев - те, кому не надо обновлять данные в ТЦК:
- те, кому меньше 18 лет и больше 60 лет;
- те, кто исключен с воинского учета.;
- те, кто признан непригодным к несению воинской службы по решению ВВК;
- не военнообязанные женщины;
- военнослужащие;
- мужчины от 18 до 60 лет, которые не являются гражданами Украины.
Важно обращать особое внимание на второй пункт - исключение с воинского учета может пройти по трем причинам:
- признание непригодности к несению воинской службы по результатам ВВК;
- достижение предельного возраста пребывания в запасе (60 лет);
- прекращение гражданства Украины.
Все те военнообязанные, которые были исключены с воинского учета, но обновили данные до 18 мая (до принятия законопроекта), должны сделать это еще раз, чтобы подтвердить свой статус.
Кому надо обновлять данные в ТЦК
Кроме лиц, освобожденных от такой необходимости, есть и те украинцы, кто должен обновлять данные в ТЦК, а именно:
- все военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет;
- те, у кого был статус "ограниченно-годен";
- молодые люди призывного возраста (17-25 лет) с приписным;
- женщины с медицинской и фармацевтической специальностью.
Нужно ли обновлять данные в военкомате студентам? Да, причем, даже если у них есть право на отсрочку - все равно необходимо посетить ТЦК. Особенно это касается мужчин-студентов, которые обучаются за границей. Согласно украинскому законодательству, каждый юноша в 17 лет должен стать на воинский учет, эту норму необходимо соблюдать и сейчас.
Единственный нюанс заключается в том, что если гражданин Украины, обучающийся в иностранном ВУЗе приедет обновлять свои данные, у него могут возникнуть сложности с возвращением обратно - обучение в заграничных учебных заведениях не является причиной для легального выезда из Украины.