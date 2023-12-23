По мнению воина, 2024 год станет тяжелее, чем два предыдущих вместе взятых.

Война с Россией закончится переговорами, но в ближайшее время украинцам надо готовиться к тотальной мобилизации.

Об этом заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады Василий "Француз" Самовар в интервью телеканалу "Днепр ТВ". Военный пояснил, что Украина не имеет такого мобилизационного потенциала, денег и ресурсов, как РФ.

Если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она добьется успеха. Поэтому украинцам надо готовиться к тотальной мобилизации и тяжелой зиме.

"Я считаю, что эта война закончится, и как любая война в мире, переговорами. Но нам важно, чтобы на этапе переговоров у нас были сильные позиции. Украинцам нужно готовиться к тотальной мобилизации и холодной зиме. 2024 год будет намного тяжелее, чем 2023 и 2022 вместе взятые, к сожалению", - говорит Самовар.

Мобилизация в Украине

19 декабря во время пресс-конференции по итогам 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предложили провести мобилизацию еще 450-500 тысяч человек. При этом он подчеркнул, что закон, где речь пойдет о мобилизации женщин, в случае его принятия парламентом, он подписывать не будет.

Кроме того, стало известно, что Верховная Рада вместе с оборонными ведомствами страны работает над подготовкой законопроекта, предусматривающего мобилизацию мужчин, которые находятся за границей.

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