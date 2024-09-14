Законодательство предусматривает ситуацию, когда ТЦК должны сами искать информацию о военнообязанном.

ТЦК не может штрафовать военнообязанного, который не обновил учетные данные, если нужная информация доступна в других государственных реестрах. Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко.

"Это новое примечание, которое появилось. Если в общедоступных реестрах есть данные о военнообязанном, то штраф не накладывается - ни за нарушение правил воинского учета, ни за нарушение мобилизационного законодательства. Но понятно, что, во-первых, должен функционировать обмен реестрами, а во-вторых, ТЦК должен иметь желание проверять реестры. Из того, что я вижу, никто этим особо не занимается", - рассказал он.

Как пояснил адвокат, в случае судебного обжалования штрафа за необновление учетных данных обязанность и бремя доказать невозможность получения этой информации лежит на ТЦК, а не на военнообязанном.

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"Сейчас есть куча судебной практики, когда накладывают штрафы: не сообщил, что женился; не сообщил о рождении детей, а это реестр актов гражданского состояния; не сообщил о смене места жительства или смене работы, а это налоговая, - и ТЦК накладывает штраф. Человек приходит в суд, а он делает вывод: не доказано, что пытались взять сведения из реестров", - рассказал Кичко.

Вместе с тем юрист называет проблемным вопрос того, как гражданин вообще может узнать, что ТЦК выписал ему штраф.

"Если лицо не было уведомлено и не получило копию постановления или протокола, человек может узнать только тогда, когда штраф будет в исполнительной службе. Это означает, что не существует реестра, в который вносятся эти штрафы до момента их принудительного исполнения. Здесь речь идет уже о реестре исполнительных производств, но он - открытый, поэтому любое лицо по своим данным может туда зайти и бесплатно получить информацию. Но подчеркиваю - только в том случае, когда есть принудительное исполнение штрафа, принудительное его взыскание", - говорит он.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинское законодательство запрещает привлекать к ответственности дважды за одно и то же правонарушение. Это означает, что ТЦК не могут накладывать новый штраф за необновление учетных данных каждый раз, когда Верховная Рада продлевает срок военного положения.

Также мы рассказывали, что в теории военнообязанный в Украине должен проходить ВВК каждый год. Но специфика военно-врачебной комиссии такова, что это должно происходить не по инициативе гражданина, а по вызову-направлению от ТЦК.

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