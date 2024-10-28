В обществе растет напряжение из-за того, что некоторые влиятельные лица избегают призыва.

Украина усиливает мобилизационные усилия, проводя рейды в людных локациях, таких как концертные залы, элитные магазины в Киеве и популярные кафе в Одессе, пишет The Wall Street Journal.

Такой подход свидетельствует о растущих трудностях в наборе новых солдат для компенсации потерь на фронте, где война длится почти три года. В обществе растет напряжение из-за того, что некоторые влиятельные лица избегают призыва. Недавно это заставило генпрокурора Андрея Костина уйти в отставку.

На востоке, где украинские силы уже значительно ослаблены, россияне активно используют свое численное преимущество. В условиях внутренних вызовов президент Зеленский пытается получить больше оружия и поддержки от США. Однако, главная проблема внутри страны остается в недостатке человеческого ресурса. Большинство желающих служить уже на фронте, и сейчас становится все труднее привлекать новых.

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"Нет легкого решения", - отмечает Матье Булег, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, - "Это критическая проблема, которую не решить без западной поддержки".

Пополнение украинской армии стало сложнее из-за значительных потерь во время прошлогоднего летнего наступления. Усилия Киева снизить возраст призыва и ввести более суровые наказания для уклонистов подняли количество новобранцев втрое, но сейчас эта цифра значительно упала. Представитель ВСУ Василий Румак сообщил, что количество мобилизованных снизилось до 20 тысяч в месяц.

Силовики активизировали проверки на публичных мероприятиях, в частности на концерте "Океана Эльзы", где представители ТЦК дежурили у выходов, что вызвало возмущение части граждан. Также проверки прошли возле столичного элитного магазина Goodwine и ресторанов в Одессе. Некоторые поддерживают эти меры, считая, что это способствует справедливости в мобилизации. Заместитель командира 3-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин говорит:

"Справедливая мобилизация - это когда людей привлекают не только из сел, но и из городов".

С уменьшением количества мужчин в Украине, растет давление западных союзников по снижению возраста призыва. Но в Киеве обеспокоены демографическим кризисом, который угрожает будущему страны. Депутатский корпус обсуждает возможное снижение призывного возраста, однако это может еще больше обострить демографические проблемы.

"Изменить мышление"

В то время, как Украина пытается решить вопрос мобилизации и обучения, Киев также подчеркивает важность западной поддержки для надлежащего обеспечения новобранцев. Как отметил Зеленский, из 14 необходимых для прорыва бригад пока укомплектованы только четыре.

"Проблема заключается в том, сможет ли Украина создать новые бригады и одновременно компенсировать недостаток живой силы на фронте", - отмечает военный аналитик Франц-Стефан Гади.

Сейчас мобилизация для Украины является не только военным вопросом, но и социальным и политическим вызовом. Среди солдат на передовой растет недовольство из-за уклонения от службы некоторых граждан. Зеленский находится под давлением общества после ряда коррупционных скандалов, связанных с уклонением от призыва за взятки.

"Это действительно внутренний враг", - сказал Зеленский в видеообращении, после чего распустил медицинские комиссии. Украина также проводит аудит компаний, которые получили бронирование для работников критических отраслей.

Недавние шаги по реформированию мобилизационного процесса включают разрешение батальонам самостоятельно привлекать добровольцев, а также увеличение учебного периода с одного месяца до шести недель. Инструкторы в учебном центре на востоке страны отмечают, что большинство новобранцев не имеют боевого настроя. "Самый большой вызов - изменить их мышление", - сказал инструктор с позывным "Фьюри".

Проблема нехватки желающих служить означает, что демобилизация для действующих военных остается маловероятной. Солдат Сергей Гнездилов, который привлек внимание к этой проблеме, заявил: "Когда все граждане почувствуют одинаковую ответственность за страну, тогда, возможно, что-то изменится".

Мобилизация в Украине

Издание The Times опубликовало материал об украинских уклонистах, которые месяцами не выходят из дома, скрываясь от мобилизации. Тем временем военные предупреждают о критической нехватке людей.

Тем временем в Киеве суды вынесли первые приговоры мужчинам за уклонение от призыва на военную службу.

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