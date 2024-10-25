В частности, уже 7 мужчин наказаны и еще 19 ждут решения суда.

В Киеве суды вынесли первые приговоры мужчинам за уклонение от призыва на военную службу.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, столичные суды вынесли 7 приговоров в отношении мужчин, которые уклонились от мобилизации. В частности, житель Соломенского района приговорен к 4 годам лишения свободы, а житель Оболони проведет за решеткой пять лет.

"Всего с начала года следователи завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в 26 уголовных производствах, которые расследовались по факту уклонения от призыва и постановки на воинский учет", - говорится в сообщении.

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При этом, всего о подозрении сообщено 51 человеку.

В полиции уточнили, что в большинстве случаев досудебное расследование в уголовных производствах по ст. 336, 337 Уголовного кодекса начинается по сообщениям Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Действующим законодательством за уклонение военнообязанных от призыва на военную службу по мобилизации и постановки на воинский учет предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Кроме того, нарушитель не снимается с воинского учета и в дальнейшем подлежит призыву.

Мобилизация в Украине

В Украине продолжается отправка повесток по почте. Если эта повестка не будет вручена лично, то военнообязанные имеют три дня, чтобы забрать ее. Если этого не произойдет, то гражданину грозит "заочный штраф", а постановление ТЦК при этом будет считаться исполнительным документом.

Если штраф в размере от 17 тыс. грн до 25,5 тыс. грн не будет уплачен добровольно может начаться принудительное взыскание.

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